İki kişinin öldüğü kavganın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybederken 2 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası kavganın yaşandığı mahalleye sevk edilen çok sayıda jandarma ekibi, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlarını çıkaran akraba iki grup, birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ömer Karakan (55) ile kardeşi Ahmet Karakan (58) hayatını kaybederken, kavganın karşı tarafı olan kuzenleri Mehmet Karakan (59) ve Osman Karakan ağır yaralandı.

Olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik önlemi alındı

İki kardeşin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Giriş ve çıkışları kapatılan köyde, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme yapılarak delil toplandı.

İki kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Öte yandan kavgada hayatını kaybeden Ömer ile Ahmet Karakan kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.