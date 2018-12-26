İki oğlu bıçaklanan babadan sağduyu çağrısı

Gaziantep'te bir kavgada iki oğlu da bıçaklanan Ali Bağcı, olayı Türk-Suriyeli düşmanlığına dönüştürmek isteyenlere sağduyu çağrısında bulundu.

Gaziantep'in Gazikent Mahallesi'nde 3 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, Türk ve Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada Necati Bağcı ile kardeşi Mert Bağcı isimli genç boğazından yaralandı, iki kardeşten biri ayakta tedavi olurken Necati Bağcı, yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Olayı bahane eden bir grup ise sosyal medya üzerinden yapılan girişimlerle toplanarak, Suriyelilerin iş yerlerine zarar vermek istemişti. Provokasyon girişimleri ise polisin aldığı tedbirler sayesinde önlenmişti. Acılı Baba Ali Bağcı, sıradan sokak kavgasını Türk-Suriyeli düşmanlığına dönüştürmek isteyenlere tepki gösterdi. Bağcı, "Kimse bu kavgayı farklı yönlere çekmesin. Kimse faturayı Suriyelilere kesmesin. Her toplumda kötü insan çıkabilir. Ben dört gündür oğlumun yanında hastanedeyim. İş yerim Suriyeli çalışanlara emanet. Dükkanda 3 Suriyeli çalışıyor. Onlar dükkanımı açıp kapatıyor. Bunları yapanlara Suriyeli demeyin. Bunlar insan olamaz. Suriyeliler kardeşimizdir. Bunu yapanlar insanlık dışıdır. Kimse bu olayı farklı yöne çekmesin. Dua etsinler yeter" dedi.

Bağcı olayın hemen ardından Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de yaralı Necati Bağcı'yı ve ailesini ziyaret ettiğini kaydetti.

60 kişi hakkında inceleme başlatıldı

Olayın ardından bıçaklı kavgaya karışan 4 Suriyeli gözaltına alınırken, yapılan sorgularının ardından ise 3 kişi tutuklandı. Bu kavgayı provokasyona dönüştürmek isteyen 60 kişi de tespit edildi. Onlar hakkında da yargı süreci başlatılacağı açıklandı.