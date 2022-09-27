İklim Eylem Haftası'nda 400 öğrenci için çeşitli etkinler

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, çocuklar ve gençlere yaşadıkları dünyayı anlatmak, küresel iklim krizine yönelik eğitimler vermek için Ekolojik Bina ve Atölyesi'nde bir hafta boyunca süren etkinlikler gerçekleştirdi. Profesyonel eğitmenlerce 400 öğrenciye “İklim Krizi ve Doğa” konulu seminerler verildi. Seminer programı dahilinde etkileşimi artırmak için söyleşiler yapılarak iklim değişikliğindeki bireysel etkiler de sorgulandı. Öte yandan öğrencilerin hayata dair önemli notlar aldığı etkinlikler ışığında modern hayatın, doğaya ve yaşama etkisinin anlaşılması amacıyla atıkların yeniden kullanımı, su ve enerji verimliliği ile ilgili çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde iklim değişikliğine karşı toplumsal mücadelede farkındalığı artırmak için yürüttüğü eğitimler sayesinde çok yapıcı bilgiler edindiklerini söyledi.