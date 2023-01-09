İklim Kampanyasında testi kazananlara ödül

Ş arasında yapılan “İklim Kampanyası İş Birliği Protokolü” çerçevesinde iklim krizine dikkat çekmek ve şehrin sera gazı salınımını azaltmak hedefine katkı sağlamak için yapılan yarışmanın kazananları belli oldu.

GBB Bilişim A.Ş. tarafından hazırlanan https://enerji.gaziantepbilisim.com.tr/ uygulaması üzerinden yapılan “İklim Değişikliği ile Mücadele Testi” sonrasında 300'e yakın kişinin katıldığı yarışmada kazanan 5 çocuk, ödüllerini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in elinden aldı.

"OECD ülkeleri içerisinde şampiyon şehir, EBRD'nin de yeşil şehri olduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, iklim ve çevre konusunda toplumsal duyarlılığın özellikle çocuklarda ve gençlerde arttığını belirterek, “Bir yıldan beri çok farklı sorularla 300'e yakın çocuğumuz yarıştı ve 5 çocuğumuzu ödüllendirdik. Her okulda iklim elçilerini çoğaltacağız ve gençleri daha duyarlı, iklime, çevreye, insana saygılı bir şekilde kalkınma modelimizi güncellememiz gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir olarak ekonomiyi ekolojiye çevirdiğimiz için bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiğimiz için OECD ülkeleri içerisinde şampiyon şehir, EBRD'nin de yeşil şehri olduk. Ama bunu çocuklarla, gençlerle daha da güçlendirmek istiyoruz. İklim elçisi projemizin yapılmasının nedeni budur. Bu yarışmada başarıyla sonuç alan çocuklarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödüller enerji verimliliği haftasında sahiplerini buldu

Enerji Verimliliği Haftasında düzenlenen törende, birinci olan Kerem Yağlı bilgisayar kazanırken, ikincilik ödülü ile Mehmet Ali Polat tablet, üçüncü Yusuf Tobun, dördüncü Rabia Ertük ve beşinci Nermin Kısa ise bisiklet kazandı. GBB Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı, GBB Enerji A.Ş ve GBB Bilişim A.Ş. ortaklığında geliştirilen ilkim kampanyasında, iklim kavramındaki ilkeleri anlamak, iklim krizin etkilerini fark etmek, enerji tasarrufu, su tasarrufu, karbon ayakizi azaltımı, bisiklet kullanma, yeşil alan sistemlerinin güçlendirilmesi gibi önlemleri almak, tedbirsiz yaşamda neler olacağına dair bilgilenmek ve eylem için bilinçli davranışlara yönelmek amaçlanıyor.