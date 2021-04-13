İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkna edilen terörist ailesiyle buluştu

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilerek teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.

Gaziantep'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edilerek teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu.



18 yaşında terör örgütü PKK'ya katılan M.A. 7 yıl sonra emniyet ve ailenin çabalarıyla ikna edilerek teslim olması sağlandı. Örgütünden kaçarak Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan M.A., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilerek annesi, babası ve kardeşleriyle buluşturuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.