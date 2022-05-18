İl Başkanı Özkeçeci'den 19 Mayıs mesajı

Gaziantep'ta Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçecii yayımladığı mesaj ile 19 mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Başkan Özkeçeci mesajında, ''Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümüne ulaşmış olmanın gururunu yaşamaktayız.

Vatanımız, bayrağımız ve namusumuz uğruna büyük fedakarlıklar verilerek kadını, erkeği, yaşlısı, genci demeden damarlarındaki asil kan ve yüreklerindeki imanla milletimizin topyekûn seferberliği sayesinde Samsun'da yakılan İstiklal Meşalemiz; Amasya, Sivas ve Erzurum'dan geçilerek tüm vatana yayılmış ve aziz Türk Milletimiz karanlıktan aydınlığa çıkarılmıştır. 103 yıl önce bugün istiklal ve istikbalimiz uğruna canların feda edildiği İstiklal Mücadelemizi zafere taşıyan birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bugün de kalbimizde taşıyor; vatanımızı eğitim, sağlık, ulaşım, ekonomi ve tüm sosyal alanlarda muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için aynı inanç, kararlılık ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk: ‘Benim tüm ümidim gençliktedir.' sözleriyle bu kutlu günü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sizlere emanet etmiştir. İnanıyorum ki atalarımızın izinden giderek vatan ve millet sevgisiyle çalışacak; bayrağımızı göklere çıkaracak ve yarınımızın umudu olmaya devam edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum'' ifadelerini kullandı.