İlahiyat mezunlarını bekleyen meslekler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Bizleri Bekleyen Meslekler' konulu Seminer, GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Seminerin açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, programın öneminden bahsederek, bu tür programları önemsediklerini söyledi. Prof. Dr. Akbaş, "Ebetteki bir branşta uzmanlaşacaksınız bunun yanı sıra kalplere ve ruhlara hitap etmek için kendinizi ibadet ile en güzel şekilde terbiye edeceksiniz. İstediğimiz akademisyen, öğretmen, imam profili budur. Günlük işlerimizin yanında bu mesajı da insanlara ulaştıracağız” şeklinde konuştu. Etkinliğin Moderatörü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aksoy, programı düzenlemelerindeki amaçlarının İlahiyat Fakültesi öğrencilerine ufuk açma, mezun olduklarında karşılaşacakları zorluklara karşı ışık tutmak ve rehber olmak olduğunu söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Aksoy, “Dinimiz her zaman için bir Müslümanı helal kazanca yönlendirmiştir. Müslüman bir bireyin helal kazanç uğrunda çalışması ve helal kazanç elde etmesi üzerine farzdır. Kadın olsun erkek olsun fark etmez. İlahiyat Fakültesi öğrencisi mezun olduğunda meşru meslekler seçip kazançlarını helal dairesi içerisinde elde etmelerini önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaları sonrası Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Aksoy Moderatörlüğünde, Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Hayriye Yüsra Aydın, Öğretim Görevlisi Hatice Kübra Canpolat İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Ahmet Genç ile İmam Mustafa Karataş'ın konuşmacı olduğu seminere geçildi.