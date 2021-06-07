İleri evre kanser hastası yaşlı kadın, Gaziantep'te şifa buldu

Van'da karın şişliği şikayetiyle gittiği hastanede ileri derecede kanser teşhisi konulan ve 'yapılacak hiçbir şey kalmadı' denilerek evine gönderilen 69 yaşındaki hasta, Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde uygulanan tedavi ile tekrar hayata tutundu.

Van'da yaşayan 69 yaşındaki Ayşe Esen, 2020 yılında karnında şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yumurtalık kanseri olabileceği düşünülen hastaya laparoskopi yapılarak, yumurtalıktan ve karın zarından biyopsiler alındı. Ameliyat sonrası patoloji raporunda hastalığın karın zarı kaynaklı mı yoksa yumurtalık kaynaklı mı olduğu belirlenemedi. Operasyonu gerçekleştiren hekim hastalığın ileri evre olduğunu ve yapılabilecek herhangi bir şey olmadığını söyleyerek Esen'i evine gönderdi.

Gelini internetten araştırıp Gaziantep'e getirdi

Ayşe Esen'in gelini Ebru Esen internet araştırması sonucu Medical Park Gaziantep Hastanesinde çalışan Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı'ya telefon ile ulaştı. Hastanın o ana kadar yapılan görüntülemeleri, tetkikleri ve hastaya ait raporlar telefon aracılığıyla Prof. Dr. Meydanlı'ya ulaştırdı. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Meydanlı ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş hastayı beraber değerlendirerek tümör yükü fazla olan hastaya neoadjuvan kemoterapi (ameliyat öncesi ilaç tedavisi) uygulanmasına karar verdi. Ayşe Esen tedavi edilmek üzere Medical Park Gaziantep Hastanesine getirildi.

Doktorların planladığı tedavi ile Esen'e neoadjuvan kemoterapi başlandı. Kemoterapi uygulanması sırasında hasta önce akciğer embolisi (akciğere pıhtı atması), ardından Covid-19 geçirdi. Medical Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Aktaş'ın yoğun çabasıyla hasta 3 siklus kemoterapisini tamamladı. Ameliyat öncesi uygulanan ilaç tedavisinin tamamlanmasını müteakip yapılan değerlendirmede hastanın kemoterapiye yanıtının iyi olduğu, tümörün gerilediği ve hastanın ameliyat edilebilir hale geldiği belirlendi. Mart ayının başında Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı tarafından hastaya interval cerrahi uygulandı ve hastalıklı tüm dokular çıkarılarak geride çıplak gözle görülebilir tümör kalmayacak şekilde cerrahisi tamamlandı.

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. M. Mutlu Meydanlı ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökmen Aktaş yaptıkları açıklamada Ayşe Esen'in planlanan kemoterapisini tamamladığını ve şu an itibariyle hastanın “hastalıksız sağ” durumda bulunduğunu bildirdiler. Hastanın üçer aylık aralarla Medical Park Gaziantep Hastanesine kontrole geleceği ve poliklinik takibinin yapılacağı ifade etti.