İletişim şeffaf oldukça amaca ulaşılır

SANKO Holding Basın-Yayın Müdürü de olan Çiçek, Gaziantep Üniversitesi'nde, Öğretim Üyesi Ahmet Tan'ın danışmanlığında, Yönetim Kariyer Topluluğu tarafından düzenlenen Genç Kariyer Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, girişimci adaylarına iletişimin önemi konusunda paylaşımda bulundu.

Yaşamanın risk haline geldiği günümüzde riskten kaçınanların hangi işi yaparsa yapsın vasatın üzerine çıkamayacağını, başarının “yetinme” ile sınırlı olacağını belirten Çiçek, “Başarılı olmak istiyorsanız; yola göz hizanıza paralel bakmayın, 45 derece açı ile yukarıya bakın, açıyı büyütürseniz önünüzü göremezsiniz” dedi.

Girişimci adaylara önemli uyarılarda bulanan Çiçek, “Yani sizden daha üst görevlerde olanlara bakın, oralara nasıl gelmişler, başarıyı nasıl sağlamışlar, onu görün. Ancak, bir süre sonra, yukarıdakilere baktıkça motivasyonunuzu kaybedebilirsiniz, işte bu nedenle zaman zaman 45 derece açı ile aşağıya bakın, başkalarının sahip olamadığı, sizin sahip olduklarınızı görün. Bu kesinlikle hayatı yalan üzerine bina etmek değil, hayatımızın bir gerçeğidir. Herkes aynı makamlara, değerlere, zenginliğe sahip olamaz. Zaten olsa kim, neyin mücadelesini verecek ki, Farklılıklar hayata renk katıyor, mücadele ruhunu geliştiriyor” İfadelerini kullandı.

“İletişim Aracısız Olmalı”

İletişimin evrensel ve yerel kuralları kadar, bireysel özelliklerinin de bulunduğuna vurgu yapan Çiçek, iletişimde yazılı olanlar kadar, bireysel gözlemlerle geliştirilen uygulamaların da önemli ve etkili olduğunun altını çizdi.

Etkili iletişimde, bilginin zamanında, yalın ifade ile doğruların sunumu kadar beden dilinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, “İletişimde göz teması kurmak, iyi dinlemek, doğru anlamak ve eksiksiz aktarmak kadar; ses tonunu, bakışları, mimikleri ve ellerin hareketlerini de kapsayan beden dilini dikkate almak gerekir. Beden dilini iyi okuyan kişinin, iletişimde başarısız olması mümkün değildir” şeklinde konuştu.

İletişimin mümkün olduğunca “aracısız” sağlanması gerektiğine dikkat çeken Çiçek, “Hiçbir kasıt olmasa, hatta iyi niyetli olunsa da iletici konumundaki kişi, iletiyi ruhuna uygun iletemeyebilir. Eksik, fazla ve anladığı ölçüde yorumla sunabilir. Bilgi sizin olmaktan çıkar. Yazılı veya sözlü her iletişim, doğrudan yapılmalı” ifadelerine yer verdi.

Güne günaydın diyerek başlayın

Kurum dışı iletişimin başarısı için kurum içi iletişim kanallarının açık ve üst düzeyde sağlanması gerektiğini anlatan Çiçek, “Güne ‘günaydın' diyerek başlayın. Evinizden çıkarken merdivende, asansörde, toplu taşım aracında komşunuza, apartman görevlisine günaydın demekten kaçınmayın. Pozitif enerji ile güne başlayın. Sokakta gördüğünüz kedi ve köpeğe sıcak, sevecen ses tonu ile seslenin. İşyerine geldiğinizde güvenlik görevlisinden danışma görevlisine kadar herkese günaydın diyerek işinize işe başlayın. Telefon açanlara iyi günler, günaydın gibi minik dokunuşlar yapın. Yemekhanede yemek yemeyi diğer birimlerdeki arkadaşlarla iletişime fırsat olarak görün. Akşam çıkarken tüm paydaşlara ‘iyi akşamlar' diyerek evinize gelin. Siz kazanırsınız, arkadaşınız kazanır, kurumunuz kazanır. Kazanılan ne olursa olsun, mutluluk verir” sözcüklerini kullandı.

Önerilere ve eleştirilere açık olunması gerektiğini belirten Çiçek, “Kurum içi ve kurum dışı iletişimde kanalları açık tutun, önerilere, eleştirilere açık olun. Böyle davranmanız, sizi ‘erişilmez', soğuk ve kibirli görüntüden çıkarmakla kalmaz, sevecen kılar, samimiyetinizi ortaya koyar. Yeter ki, mesafeyi koruyun, sınırları doğru belirleyin. İletişim şeffaf oldukça amaca ulaşılır. Saklanmak istenilen bilgi, hedefe doğru sunulmaz. Paylaştığınız bilginin detaylarını öğrenin ki, paylaşıma ilişkin ek bilgi istenildiğinde anında yanıtlayarak konuya hakimiyetinizi sergileyin. Konusuna hâkim olan ciddiye alınır ve benimsenir. Dik durun ama diklenmeyin. Bunları kesinlikle karıştırmayın. Dik duran bilgisini, diklenen acizliğini gösterir. Sivil toplum kuruluşlarında mutlaka yer alın. Hatta apartman yönetiminde görev alarak bunu başlatabilirsiniz” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Gökçen, İpekyolu Kalkınma Ajansı'ndan Reşat Taman ve Ventura Çikolata Kurucusu Sümeyra Osmanlıoğlu'nun da katıldığı zirve, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.