İlk “MESANTEP” buluşması

SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmalarının beşincisi "Medikal Sanayi Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar" temasıyla, 29 Nisan 2019 tarihinde düzenleniyor.

Tıpta İnovasyon Buluşmaları 5, SANKO Üniversitesi, Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda gerçekleşecek.

"Medikal Sanayi Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek toplantıda, “Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İşbirliği Protokolü ile Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin, tüm paydaşları ile birlikte yerlileştirme, AR-GE ve inovasyon, bölgesel-ulusal ve uluslararası işbirliği, mevcut yatırımlar ve yeni girişim eksenleri doğrultusunda geliştirilmesi ele alınacak.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve MESANTEP Programı Üniversite Danışmanı Prof. Dr. E. İlker Saygılı'nın, MESANTEP tanıtımını da yapacağı etkinliğe Prof. Dr. Melih Bulut, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTTAM) Direktörü Prof. Dr. İhsan Solaroğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Teknolojileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Sayın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Mete Çakmakçı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi / Sinirbilim Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Dr. Emel Sokullu, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Çetin, Araştırıcı İlaç Firmaları Derneği Yatırım Politikaları Direktörü Cengiz Aydın ile kamu temsilcileri ve iş dünyasının değerli isimleri katkı sağlayacak.

Sağlık Sektöründe Öncelikler ve Yatırım Fırsatları, Sağlıkta Yenilikçi İşbirliği Ekosistemi, Sağlık Sektöründeki Yatırım Fırsatları ile özel sektör ve üniversite modellerinin ele alınacağı 4 ayrı panelden oluşacak Tıpta İnovasyon Buluşmalarında, Türkiye AR-GE İnovasyon Ekosistemini sürdürülebilir bir bağ ile bir araya getirmenin yolları konuşulacak.