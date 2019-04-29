İlk “MESANTEP” buluşması

SANKO Üniversitesi Tıpta İnovasyon Buluşmalarının 5'incisi Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda "Medikal Sanayi Teknolojisinde Yenilikler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlendi.

Vali Gül, toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep medikal sanayi ürünleri ve teknolojilerinin tüm paydaşları ile birlikte yerlileştirme, AR-GE ve inovasyon, bölgesel-ulusal ve uluslararası işbirliği, mevcut yatırımlar ve yeni girişim eksenleri doğrultusunda geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, medikal sektörde ithal edilen ürünlerin Gaziantep'te üretilmesini amaçladıklarını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'e geldiğinde zatıalilerine konuyu arz ettiğimizde konu üstünde çalışmamız ve çalıştıktan sonra da kendisine bilgi sunmamızı istediler. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile paylaştığımızda ikisi de konuyu sahiplendi” diyen Gül, SANKO Üniversitesi, GSO ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA)ile çok önemli yol kat edildiğine dikkat çekti.

Gaziantep'in üretme kapasitesinin potansiyeline vurgu yapan Gül, “Gaziantep'in çok iyi bir ticari potansiyeli var ama bu ticari potansiyelin yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesi lazım. Özellikle ithal edilen ürünlerin yerli olarak üretilmesi ve bunun da Gaziantep'te üretilmesi temel amacımız” dedi.

Gül, “Gaziantepli müteşebbislerin girişimci ruhuna, genç üniversitemizin bu gayretine, girişimciliğine, Sanayi Odamızın heyecanına güveniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise “Üniversitelerin birbirinden farklı görevleri var. Öğrenci yetiştirmek, akademisyen yetiştirmek, bölge haklını hizmet ettiği konularda aydınlatmak” ifadelerini kullandı.

SANKO Üniversitesi'nin tüm bu görevleri yerine getirdiğini anlatan Prof. Dr. Dağlı, genç bir üniversite olarak bunların yanında daha fazlasına yapmak için de bir takım projeler geliştirdikleri vurgu yaptı. Bu projelerden biri olan Tıpta İnovasyon Buluşmaları'nın 5'incisi dolayısıyla bir arada olduklarına işaret eden Prof. Dr. Dağlı, “Bu bölge için, bu bölge insanı ve sanayicileri için çok güzel ve başarılı işler yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Hem katma değeri fazla ürünleri hem ürün çeşitliliğini artırmak için sanayicilere farklı görüş açıları ve farklı kapılar oluşturmaya çalışacaklarının altını çizen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü, “Sanayicilerimizin bu yatırımları yaparken maliyetlerini azaltabilmesi için ortak sahalar sunmamız lazım. Bir sterilizasyon merkezi oluşturarak, üretimi yapılan ürünlerin tek elden steril edilerek buradan, yurt içine ve dışına dağıtımı sağlanabilir. Ürettiğimiz ürünlerin uluslararası bir pazar için, uluslararası akreditasyona sahip bir laboratuvar tarafından onaylanması lazım. Ortak bir AR- GE Merkezi kurabiliriz. Belki de ilimizde gerçekleştirebilirsek medikal ürünler için bir serbest bölge oluşturabiliriz.”

Adnan Ünverdi

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de kalkınmanın yolunun yeni teknolojiler ve stratejik sektörlere yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi. “Daha önce de ülke olarak sıkıntılı dönemler yaşadık ve çok şükür hepsinin üstesinden geldik, bugünün sıkıntılarını da atlatacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diyen Ünverdi, şunları kaydetti, “Öyle bir döneme geldik ki, artık fabrikalardan, makinelerden önce yenilikçi fikirler öne çıkıyor. Robot teknolojileri ile emek yoğun işler artık robotlara devrediliyor. Sanayiciler olarak yönümüzü teknolojiye çevirmek zorundayız. Artık her alanda; eğitimde, sağlıkta, sanayide kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu sebeple hem ülke hem de Gaziantep olarak yeni bir hikâyeye ihtiyacımız var. Endüstri 4.0 trenine hızla yetişmeli, özellikle sağlık, savunma sanayi gibi başarılı olabileceğimiz stratejik sektörlerde yatırımlarımızı artırmalıyız. Bu bağlamda medikal sektöründe üretimde yerlileşme adına ilgili kurumlarımız ve sağlık sektöründen temsilcilerimizle beraber ‘Medikal Sektöründe Millileşme'' çalışmamızı başlattık. Medikal sektörünün millileşmesi ve gelişmesi için üniversite-sanayi-kamu işbirliğinde önemli bir adım attık. Gaziantep medikal sanayini geliştirmek hedefiyle üniversite-sanayi-kamu işbirliği çerçevesinde GSO, SANKO Üniversitesi ve İKA arasında Gaziantep Medikal Sanayi Ürünleri ve Teknolojileri Programı (MESANTEP) İşbirliği Protokolü'nü imzaladık. Bu projenin sonuç odaklı ve sürdürülebilir olması için kurumsallaşması çok önemliydi ve bu protokol ile bunu da gerçekleştirmiş olduk. Projemiz ile medikal sektörü başta olmak üzere birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltıcı ve yerli kaynaklarımızla yüksek teknolojiye dayalı milli üretimler yapmaya gayret edeceğiz.”

Vakkas Koca

İKA Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Vakkas Koca da Gaziantep'in yaklaşık 7 milyar dolar ihracat hacmiyle başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin bir üretim üssü haline geldiğini ifade etti.

Koca, “Ülkemizde ve dolayısıyla ilimizde refah seviyesini artırmak ve kişi başına düşen milli geliri yüksek seviyelere çıkarmak için katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerektiğinin bilinci içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Koca, “Özellikle sektörde faaliyet gösteren firmalarımızın dış pazarlara ulaşımlarını kolaylaştırmak için odamız ve üniversitemiz işbirliği ile fuar katılımları, alım heyeti organizasyonları, iş forumları ve çalışma gezileri düzenleyeceğiz. KOBİ'erin en büyük sorunlarının başında gelen finansmana ulaşım için, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da onayıyla bir mali destek programı düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Prof. Dr. E.İlker Saygılı

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve MESANTEP Programı Üniversite Danışmanı Prof. Dr. İlker Saygılı, son yıllarda inovasyona doğru bir akım olduğunu belirtti. “Bu akımla anlaşıldı ki, inovatif olmayan toplumların endüstrinin herhangi bir alanında ilerlemeleri oldukça zor. Bu nedenle de toplumlar inovasyon temelinde çalışmalarına hız verdi” diyen Prof. Dr. Saygılı şunları paylaştı, “İnovasyonun sözlük anlamı yenilik, değişiklik, icat, buluş, yenilik getirme, yenileşme, değişimi sağlamadır. Bunların hepsi de doğru olmakla birlikte, sadece bir şey icat etmek veya yeni bir buluş olması da inovasyon için şart değil. Biz inovasyonu bugüne kadar ulaşılan başarıların ötesindeki hayallerle tanımlamak istiyoruz. Bu hayaller topluma ve ülkemize katma değer sağladığı sürece inovasyonu gerçekleştirmiş oluruz. Bu hedef ile Tıpta İnovasyon ancak toplumu daha sağlıklı kılabilecek ve doğa ile barışmamızı sağlayacak çalışmalar ile mümkün olacaktır. Tıpta İnovasyon Buluşmaları ile başladığımız bu yolda, çıtayı daha yukarıya çıkarma, Türkiye AR-GE İnovasyon Ekosistemi içerisinde değerlendirme zamanı. Biz ilk adım olarak, GSO, SANKO Üniversitesi ve İKA arasında MESANTEP İşbirliği Protokolünü imzalayarak gerçekleştirdik. Medikal sanayi teknolojisinin, inovasyon kültürü içerisinde katma değeri yüksek yeni ürünlerin güçlü bir vizyon, misyon ve bölge ihtiyaçlarına uygun stratejilerle desteklendiği mekanizmalara ihtiyaçtan yola çıktık. Hedefimiz MESANTEP Protokolü ile bölge ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir sinerji oluşturarak, üretimin ulusal ve hatta uluslararası işbirlikleriyle küresel boyuta taşıyabilmektir."

SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Tuna, GAGİAD Başkanı Bora Tezel ile çok sayıda akademisyen, firma temsilcisi ve öğrencinin katıldığı toplantıda konuşmaların ardından panellere geçildi.