İlk yardım eğitimini tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı

Serdar Türker'in yürütücülüğünü yaptığı “Bir Hayatı Nasıl Kurtarabilirim?” Projesi kapsamında düzenlenen sertifika töreninde, ilk yardım eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifika verildi.

Nizip Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Öğr. Gör. Dr. Serdar Türker, İlk yardımın öncelikli hedefinin hayat kurtarmak olduğu vurgusunu yaptı. Yaşam kurtarmaya ya da olabilecek tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin geniş kitleler tarafından bilinmesi gerektiğini belirten Öğr. Gör. Dr. Türker, “Özellikle ülkemizde yaşanan trafik kazaları ve benzeri olaylarda görmeye aşina olduğumuz yanlış uygulamalar bu eğitimin önemini daha da artırıyor. Çoğu kişinin gerek sürücü belgesi eğitimlerinde gerekse diğer eğitimlerde ilk yardım eğitimi almış olmalarına rağmen, bilinçli ve kuralları iyi özümsemiş kişi sayısının yetersiz kaldığını görüyoruz. İlk yardımın daha geniş kitleler tarafından öğrenilmesi ve ilk yardım yapan kişilerin bilinçsiz uygulamalardan kaçınması noktalarına uyulduğu takdirde ilk yardımın önemi daha da iyi kavranabilecek. Bu sayede birçok kişiye doğru müdahaleler yapılıp ciddi kazaların önüne geçilebilecek. Bu eğitimle ilk yardım bilgisine sahip mezun olan öğrencilerimizi toplum içerisine göndermekle bu çorbada bir nebze tuzumuz olmasına çalıştık” diye konuştu.

Tören, Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Müdürü Cem Kayar'ın konuşması ve sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.