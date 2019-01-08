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İlklerin adresi SANKO Park'tan bir ilk daha

Gaziantep’te Nisan 2009’da kapılarını açtığı günden bu yana güçlü markaları, eğlence mekanları ve sinemasının yanı sıra, sosyal yaşamı canlandıran etkinlikleriyle de gündemde olan Sanko Park AVM, “Gift Kart” uygulaması ile ziyaretçilerini daha çok mutlu edecek.

Gaziantep'te Nisan 2009'da kapılarını açtığı günden bu yana güçlü markaları, eğlence mekanları ve sinemasının yanı sıra, sosyal yaşamı canlandıran etkinlikleriyle de gündemde olan Sanko Park AVM, “Gift Kart” uygulaması ile ziyaretçilerini daha çok mutlu edecek.


Gaziantep'in ve çevre illerin en cazip alışveriş merkezi olma özelliğini sürdüren Sanko Park AVM, sevdiklerine hediye almak isteyen ve ne alacağını kestiremeyen ziyaretçilerine, bu gibi durumlar için büyük kolaylık sağlayacak “Gift Kart” projesini başlattı.


Sanko Park Gift Kart Nedir


Sanko Park Gift Kart, kullanıcılarına 3 seçenek sunuyor. Sanko Park AVM ziyaretçileri 100 TL, 250 TL ve 500 TL değerindeki gift kartları zemin kat danışma bankosundan satın alarak, sevdiklerine diledikleri hediyeyi seçme özgürlüğüne kavuşuyor. Sanko Park AVM'de bulunan tüm ürün grupları ve mağazalarda geçerli olan bu kartlar, özel günleri daha keyifli hale getiriyor.

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