İlklerin kadını ilk oyu kullandı

Gaziantep'te Saat 07:00 de başlayan oy kullanma işleminde ilk oyu Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin Kullandı.

Türkiye bugün yerel seçimlere gidiyor. Gaziantep'te oy verme işlemi saat 07:00 de başladı. Aslı Alevli İlköretim Okulu'nda İlk oyu kullanan ise Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin oldu. Sabah saat 06:54'te Aslı Alevli İlköğretim okuluna gelen Şahin, oy kullanma işleminin başlaması ile oyunu kullandı. Şahin, seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi olan Fatma Şahin, 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24'üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yapan Şahin, parlamenter görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerini icra etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Fatma Şahin, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde de belediyeye yönetmeye aday ismi oldu.