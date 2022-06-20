İlkokul öğrencileri dansın renklerini sahneye taşıdı

sınıf öğrencilerinin performanslarından oluşan “Dansın Renkleri” gösterisi “7 Bölge, 7 Renk” temasıyla Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Anadolu'nun eşsiz halkoyunlarısın sahnelendiği gösteri konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri tarafından sahnelenen Dansın Renkleri büyük ilgi gördü. Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteriye Şehitkâmil Kaymakamı Ömer Kalaylı, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci, öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları modern dans öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner tarafından sahneye hazırlanan gösteride kurumun çeşitli branşta öğretmen ve idarecileri de görev aldı. Türk tarihini ve değerlerini yaşatmayı, Anadolu'nun renklerini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Türk halk kültürünün zengin motiflerinin sergilendiği bu eşsiz gösteriye 7. kez ev sahipliği yaptı.

''Anadolu'nun renklerini sahneye taşıdık''

Gösteri öncesi bir konuşma yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Talya Seranad Onan “Yerelden ulusala, ulusaldan evrensele uzanan bir yolculuktur dans. Dans, bir yaşam biçimi olarak insanlık medeniyetinin kavrulduğu bu topraklarda geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Bir gök gürültüsü veya bir renk, bir çiçeğin kokusu, yaşanan bir sevinç veya üzüntü, hepsi dansa ilham verebilir. Renkli kostümleri ve canlı figürleriyle Türkiye'nin halk dansları ise hem halkın en önemli eğlence kültürlerinden birini oluşturur, hem de binlerce yıllık kültürel motifleri geleceğe taşıyarak bir mirasın yaşatılmasında önemli rol üstlenir. Asırlardır birçok medeniyete kucak açan Anadolu'nun her köşesi ayrı bir gelenek, her yöresi ayrı bir rengi barındırıyor. Ege'de zeybek, güneyde halay, Karadeniz'de horon, doğuda bar, Trakya'da hora Anadolu'muzun değerlerini simgeleyen halk danslarıdır. Tarihimizi ve değerlerimizi yaşatmak, Anadolu'nun renklerini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla 2014 yılından bu yana GKV Özel okulları farklı yörelerin geniş bir yelpazeye yayılan kültürel zenginliğine ev sahipliği yapıyor. Bizler Gaziantep Kolej Vakfı ailesi olarak ayaklarla dansı, yüreklerle ezgileri bir araya getirdiğimiz bu gecede “7 Bölge, 7 Renk” temasıyla, koca bir medeniyete yolculuk yapacağız. Anadolu'nun değişik yörelerine ait dansları renkleri göreceğiz. Bu yolculuk vesilesiyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını bugünlere taşıyan başta GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Onursal başkanımız Nükhet Ersoy'a, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Seyhan Fesli'ye, Mütevelli ve yönetim kurulu üyesi Celal Ersoy'a, yapılan bu etkinliklerde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Müdürümüz İsmet Tiryaki'ye, Bu programın hazırlanmasında büyük emek veren Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner öğretmenlerimize Bu çalışmaya destek veren tüm öğretmen ve teknik personelimize, Öğrencilerimizin çalışmalara katılmasını teşvik eden ve buraya gelerek bizlere destek olan saygıdeğer velilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu dördüncü sınıf öğrencilerinin farklı yörelerin geniş bir yelpazeye yayılan kültürel zenginliğini sahneye taşırken muhteşem performanslarıyla ayakta alkışlandı. Gösterilerin sonunda konuklarla birlikte öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla çeşitli marşlar seslendirerek günün anısına fotoğraflar çektirmeyi de ihmal etmedi.