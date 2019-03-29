İlkokul öğrencilerinden örnek proje

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ilkokul öğrencileri, geleneksel hale getirdikleri Kardeş Okul Projesi kapsamında kırsal Yeniceli Mahallesinde bulunan çocuklar ile bir araya geldi.

İslahiye'de Cumhuriyet İlkokulu'nda geleneksel hale dönüşen Kardeş Okul Projesi kapsamında Yeniceli Köyünde bulunan çocuklarla buluştu. Proje kapsamında Cumhuriyet İlkokulu idarecileri, öğretmen öğrenci ve velilerden oluşan komisyon öğrenciler, gittikleri Yeniceli İlkokulu'ndaki öğrencilere çeşitli hediyeler götürdü. Mahallelinin ağırladığı ziyarette çocuklar birbirleri ile tanışarak, oyunlar oynadı. Ziyarette yer alan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Abdulkadir Gülşen, okuldaki öğrencileri Cumhuriyet İlkokuluna davet etti. Yeniceli İlk ve Ortaokulu Müdürü Şehmus Doğan ise, davetten öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirterek, en yakın zamanda ziyarete geleceklerinin sözünü verdi.