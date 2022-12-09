İlkokul öğrencilerine trafikte güvenlik eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilkokul 2'nci sınıf öğrencilerine iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimi tarafından, “Evde okulda ve trafikte güvenlik eğitimi” veriyor.

İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından il sınırları içerisinde bulunan merkez ve ilçelerinde bulunan ilkokullarda yapılan çalışmada temel güvenlik eğitimleriyle çocuklarda erken yaşta güvenlik kültürünü oluşturulması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1 saatlik eğitimlerde, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimi ve işyeri hemşireleri tarafından öğrencilere “İş güvenliği uzmanı kimdir, güvenlik nedir, güvenlik kuralları nedir” konu başlıkları ile acil çıkış, yangın merdiveni, kaygan zemin gibi işaretler hakkında bilgi verilirken, uygulamalı olarak evde trafikte güvenlik eğitimi öğrencilere anlatılıyor.

Eğitim sonunda öğrencilere içerisinde anne babalara “Çocuğuma nasıl yardımcı olurum” broşürü ve çocuklar içinde güvenlik önlemlerinin yer aldığı yapışkanlı etiketlerin bulunduğu çantalar hediye ediliyor. Şu ana kadar toplamda 18 okulda 5 bin 36 2'nci sınıf öğrencisine evde okulda ve trafikte güvenlik eğitimi verildi.