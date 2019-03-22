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İlkokul öğretmeni kalp yetmezliğinden öldü

Nizip Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Mehmet Özcan uzun süredir tedavi gördüğü kalp yetmezliğinde öldü.


Öğrencilerinin ve vatandaşların katıldığı cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Nizip ilçesinde sevilen öğretmenlerinden Mehmet Özcan, Cuma namazı sonrası Hz.Ali Camisinde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlık'ta defin edildi.


Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nizip ilçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Meslektaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

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