ILO heyeti GSO-MEM'de

Ürdün, Lübnan ve Irak'tan gelen 30 kişilik heyet,mesleki eğitim merkezindeki atölye ve sınıfları yerinde inceledi.

ILO ile yürütülen işbirliği çalışmalarını değerlendiren GSO Başkanı Ünverdi, “GSO ve ILO işbirliğinde Türk ve Suriyeli iş dünyasına yönelik çok önemli eğitim programları düzenliyoruz. Ayrıca, Gaziantep ekonomisinin ihtiyaç duyduğu öncelikli sektörlerden talep edilen konu başlıklarında milli eğitim sertifikalı meslek edindirme kursları gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra firmaların kapasitelerini geliştirmeye yönelik kalite, dış ticaret, entegre yönetim sistemleri, markalaşma, iş sağlığı-güvenliği ve yatırımlarda devlet destekleri konularında eğitim programları düzenliyoruz. ILO ile işbirliğimiz proje bazlı olarak artarak devam ediyor” diye konuştu.

Suriye krizinden etkilenen Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Irak arasında deneyim ve tecrübelerin paylaşılması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla, bu ülkelerden hükumet, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirecek olan programın iki çalışma ziyareti ve bir bölgesel çalıştaydan oluşması öngörüldüğü ve Türkiye ayağının 1 Şubat 2019 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.