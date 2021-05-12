İmamı Gazali Cami Ramazan Bayramı'na hazır

Gaziantep'in Araban ilçesinde 35 yıl önce inşa edilen ve bugüne kadar ilk kez onarımdan geçilen İmam-ı Gazali Camisi'nde bakım çalışmaları Ramazan Bayramı öncesinde tamamlandı.

Araban ilçe merkezi Fevzi çakmak Mahallesi'nde 1985 yılında yaptırılan İmam-ı Gazali Cami, 35 yıl sonra ilk kez bakım ve onarımdan geçirildi. Hayır sever işadamı Haci Şahin'in tüm masrafları östlenmesi ile tepeden tırnağa bakım ve onarımdan geçirilen İmam-ı Gazali camisi, Ramazan Bayramı'na hazır hale getirildi. Bayram namazına hazır hale getirilen camide, bakım ve onarım ardından ise temizlik ve dezenfekte işlemleri de yapıldı. Camide yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren işadamı Hacı Şahin, "1985 yılında ilçe merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesine yaptırılan İmam-ı Gazali Cami yapıldığı günden bu güne kadar hiç bakım onarım yapılmamıştı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine caminin abdest alma yeri, tuvaletlerinin fayanslarının yenilenmesi için çalışma başlattık. Caminin iç ve dışı ile lojman ve misafirhanesinde bakım onarım çalışmaları yürütüldü. Yapılan boyanın ardından Bayram namazı için camiyi hazır hale getirdi. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri Ramazan Bayramı namazını yenilenen haliyle İmam-ı Gazali Camisi'nde kılacak inşallah" dedi.

İşadamı Şahin, mahallelinin Ramazan Bayramı'nı da kutladı.