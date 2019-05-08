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İMKANDER'den 8 bin 250 yetime iftar yemeği

Ramazan ayı nedeniyle İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Afrika, Suriye ve Gaziantep’te toplam 8 bin 250 yetim çocuğa iftar yemeği veriliyor.

Ramazan ayı nedeniyle İnsani Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Afrika, Suriye ve Gaziantep'te toplam 8 bin 250 yetim çocuğa iftar yemeği veriliyor.


İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) tarafından Ramazan ayında Afrika'nın 5 bölgesinde, Suriye'nin El Bab kentinde ve Gaziantep'te kurulan sofralarda toplam 8 bin 250 yetim için iftar veriliyor. Afrika'nın 5 bölgesindeki camilerde kurulan iftar sofralarında toplam 5 bin yetim, El Bab'da 3 bin yetim, Gaziantep'te ise 250 yetim çocuğun karnı doyuruluyor. Gaziantep'teki yetimlerin iftar sofrasına yardımseverlerin de katılabileceğini belirten İMKANDER Gaziantep Şubesi Başkanı Sait Gökdere, "Afrika'da 5 değişik caminin avlusunda kurulan sofralarda 5 bin kişiye, Suriye El Bab'da 3 bin kişiye, Gaziantep'te 250 yetime iftar yemeği veriyoruz. Biz dünyanın hiçbir yerinde yetim çocuklar aç kalmasın istiyoruz. İftar sofraları kuruyoruz. Yardımseverlerin desteğini bekliyoruz. Gaziantep'teki iftar yemeğimize yardımseverler de eşlik edebilirler, yetimlerle birlikte yemek yiyebilirler" diye konuştu.

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