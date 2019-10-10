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İmkander'den Suriyeli yetimlere kışlık yardımı

İmkander Gaziantep Şubesi, yardımseverlerin aracılığıyla topladığı kışlık eşyaları, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden temizlenen Suriye’nin El Bab kentindeki yetimlere dağıttı.

İmkander Gaziantep Şubesi, yardımseverlerin aracılığıyla topladığı kışlık eşyaları, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Suriye'nin El Bab kentindeki yetimlere dağıttı.


İmkander Gaziantep Şubesi üyeleri, Suriye'deki yetimlere yardım yapmak için harekete geçti. Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarıyla kışlık kıyafet toplayan İmkander Gaziantep Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlediği El Bab kentine gitti. Buradaki Suriyeli yetim çocuklara toplanılan kışlık kıyafetleri AFAD ekipleri ile birlikte dağıtan İmkander Gaziantep Şubesi Başkanı Said Gökdere, hayırseverlere teşekkür etti.


Hayırseverlerin yardımlarını 5 bin yetime ulaştırdıklarını söyleyen Gökdere, “Suriye'deki yetimlere çorap, kazak ve yelekten oluşan kışlık paketini AFAD ile birlikte dağıttık. Özellikle hayırseverlerden bölgedeki insanlara yardım edilmesini istiyoruz. Oradaki insanların kışlık kıyafetlere ihtiyacı var. Buradaki insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Ben yardım eden herkese teşekkür ediyorum. AFAD ekiplerine de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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