İMO 64 yaşında

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, İMO'nun kuruluşunun 64. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, mesleki sorunlara dikkat çekerek, “Budanan haklarımızı geri istiyoruz” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası'nın 19 Aralık 1954 tarihinde kurulduğunu belirten Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, Oda'nın kuruluş günü olan 19 Aralık'ın da “İnşaat Mühendisleri Günü” olarak kutlandığını söyledi.

“İnşaat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum”

Çeliktürk, “Tüm meslektaşlarımızın İnşaat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum. Kuruluş günleri aynı zamanda doğum günleridir. Bu günler, geçmiş ile gelecek arasında sıkı bağların kurulması gereken günlerdir. Geçmiş ile gelecek arasında kurulacak köprünün oldukça sağlam olması gerekiyor. Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Geleceğimizin sağlıklı bir şekilde kurulması için mesleki-politik hattımızın sürekli olarak bilim, bilgi ve akılla beslenmesi gerekiyor” dedi.

“Can ve mal güvenliği önceliğimizdir”

İnşaat mühendisliğinin öneminin her geçen daha da artığını vurgulayan Çeliktürk, İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla yaptığı açıklamasında, “Bugün ülkemizin ve dünyanın nüfusu giderek artıyor. Aynı zamanda teknolojik gelişmeler inşaat mühendisliği uygulamalarının kapsamını, boyutunu ve önemini her geçen gün artırıyor. Bu duruma paralel olarak bilgi üretimi de hızlı bir şekilde artıyor. Odamız, inşaat mühendisliği alanında ortaya çıkan gelişmeleri ülke ölçeğinde yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bugün dünya 4. endüstri devrimini yaşıyor. Bilgi ve bilişim alanı her geçen gün gelişiyor. Ülkeler artık sektörlerden daha çok sektörleri dönüştürecek teknolojilere odaklanıp yeni yatırımlar yapıyor. Yaşam bilimlerine, malzeme bilimlerine ve bilgi iletişim teknolojilerine büyük önem veriliyor. Bu gelişmelerden inşaat mühendisliği alanı da, Odamız da önemli ölçüde etkileniyor. Çünkü inşaat mühendisliği ihtiyaç duyulan her yapıyı farklı malzeme ve tasarımlarla bir araya getirip düşünceyi eyleme dönüştüren önemli bir meslektir. Bizler, insanların güven ve huzur içerisinde yaşamaları için sürekli olarak öğrenmek durumundayız. Bu amaçla can ve mal güvenliğini korumak için güvenli yapılar üretiriz” ifadelerini kullandı.

“Budanan haklarımızı geri istiyoruz”

64 yılı geride bırakan bir Meslek Odasının üyeleriyiz diyen Çeliktürk, “Bundan sonra her yıl aramıza katılacak 10 bin inşaat mühendisi ile birlikte mesleğimizin değersizleşmesini önlememiz gerekiyor. Fiziki yapısı yetersiz, laboratuvarı olmayan, akademik seviyesi oldukça yetersiz inşaat mühendisliği bölümlerinin açılmasını mesleğimizin önemi açısından doğru bulmuyoruz.Artan toplumsal gereksinmelere rağmen; mesleki yetki, mesleki yeterlilik ve attığımız imzanın bizlere yüklediği sorumluluğu bilerek budanan yasal haklarımızı yeniden kazanmamız gerekiyor. Yasal haklarımızın yetersizliği sayısal çoğunlukla birleşince; ücret düşüklüğü, işsizlik ve haksız rekabet gibi önemli sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle daha çok birliğe, dayanışmaya ve mücadele etmeye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Mesleğimizin ciddi sorunları var”

Denetimsiz yapı üretimine karşı sorumluluk taşıdıklarını da kaydeden Çeliktürk, “Planlayıcı, tasarımcı ve denetleyici olan bir mesleğimiz var. Aynı zamanda bizler; toplumun sosyal, çevresel ve ekonomik motoruyuz. Yapı üretim sürecinde denetimsiz üretime ve denetimsiz kentleşmeye karşı mücadele etme sorumluluğu taşıyoruz. Oysa bugün inşaat mühendislerine formaliteyi tamamlama rolü veriliyor. İnşaat mühendisleri kendilerine biçilmiş olan formaliteyi tamamlama görevini hiçbir zaman kabul etmeyecekler. Ülkemizin ve mesleğimizin çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Bu sorunları aşabilecek bir bilgi birikimine sahibiz. Aynı zamanda eşitlikçi, adaletli, barışçı ve refah seviyesi yüksek bir ülke olma yolunda sorumluluğumuz var. Bu ağır sorumluluğu her zaman omuzlarımızda taşıyacağız” diye konuştu.