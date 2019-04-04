İMYO öğrencilerine evlilik, aile, iletişim ve hukuk eğitimi

İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitime İslahiye Meslek Yüksekokulu personeli ve öğrencileri katıldı. 3 Hafta sürecek olan eğitime katılan gönüllü personel ve öğrencilere eğitim sonunda katılım sertifikası verilecek.

Eğitimde İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı Gülbahar Alkanat öğrencilere; “Evlilik Öncesi Eş Seçimi, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri-1, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri-2, Evlilik ve Sağlık, Evlilik ve Hukuk ile Evlilik ve İletişim” konularında bilgi verdi.

Sosyolog Gülbahar Alkanat; T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yuva kurmaya hazırlanan bireylere evlilik konusunda gündelik hayata ilişkin temel ve kapsayıcı bilgileri içeren bu eğitim programı, aşk ve sevgi üzerine kurulan ikili ilişkilere, evliliğin ilk yıllarına, huzurlu çift ilişkisinin temel faktörlerine, evlilikte çatışmaya neden olan sebeplere ve bunların çözüm yollarına değindi.

Aykanat sözlerine şöyle devam etti: “Evlilik öncesi Eğitim programımızla ülkemizde evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarına ve huzurlu bir yuva kurmalarına destek olmayı amaçlamaktayız. Bu programla, evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmelerini, birbirleriyle etkili iletişim kurma yollarını keşfetmelerini ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri, evliliğe iyi bir başlangıç yapabilme fırsatını vereceği inancındayız”

Eğitime katılan Organik Tarım öğrencisi Güllü Erdoğan düzenlenen eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek eğitimi düzenleyenlere teşekkür etti. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci ise, Yüksekokulumuz sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında dersleri dışında zamanı olan ve eğitime gönüllü olarak katılan öğrencilerimiz için Yüksekokul Sekreterimiz Bilal Erdoğan tarafından koordine edilen eğitim, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra aile ve sosyal hayatlarında kendilerine son derece yararlı olacağını söyledi.