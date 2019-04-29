İMYO'ya tanıtım gezisi düzenledi

11. ile 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokuluna tanıtım gezisi düzenlendi.

İslahiye Fatih Sultan Mehmet Anadolu Mesleki Teknik Lisesi Müdürü M.Necati Ak yönetiminde gelen öğrencilere GAÜN İslahiye Yerleşkesinde bulunan İslahiye Meslek Yüksekokulu, İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları gezilerek tanıtıldı.

Tanıtım kapsamında öğrencilere İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan tarafından üniversite birimleri ve İslahiye Meslek Yüksekokulu hakkında sunum yapıldı. Öğrenciler, GAÜN İMYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. M.Ali Bal'ın dersine katıldı. Üniversitede ders işleme ortamını gören öğrenciler, bölüm hakkında bilgi aldı.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Veterinerlik Bölümü Başkanı Doç.Dr. Gökhan Nur tarafından da Veterinerlik Bölümü hakkında bilgi verilirken, Yüksekokul öğrenci uygulama serasında Organik Programı Dr. Öğr.Üyesi Negar Pour Ebrahim Mokhtarı tarafından bilgilendirme yapıldı. FSM AMTL Müdürü, Müdür Yardımcıları ve görevli öğretmenler daha sonra Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci'yi makamında ziyaret etti. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. H. Ahmet Deveci lisenin ziyaretinin öğrenciler için önemli olduğunu ve tercihlerde de etkili olabileceğini söyledi.

İslahiye FSM AMTL Okul Müdürü M.Necati Ak tanıtım gezisi hakkında konuşarak, “Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu yöneticileri bizleri çok güzel ağırladı. Öğrencilerimiz Yüksekokul hakkında bilinmesi gereken her şeyi öğrendi. Bu tür geziler öğrencilerimizin ufkunu açıyor, daha etkili ve bilinçli ders çalışmalarını sağlayarak Üniversite tercihlerinde önemli rol oynuyor "diye konuştu.