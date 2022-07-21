İmzalar gastronomi bilimi için atıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından kurulan GAGA ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü arasında gastronomi alanında akademik eğitimler, bilimsel faaliyetler ile danışmanlık ve staj konularında çalışmalar yapmak üzere işbirliği protokolü imzalandı.

GAGA kampüsünde gerçekleştirilen imza törenine GTO ve GAGA Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli'nin yanı sıra GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ile HKÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Furkan Baltacı katıldı.

“Bu imza sektöre değer katacak”

İşbirliği protokolünün sektöre önemli katkıları olacağını belirten GAGA Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) hem mutfak kültürümüzün küresel boyuttaki profesyonel yolculuğu hem de gastronomi sektörü için çok önemli bir adım. GAGA ile en büyük hedefimiz gastronomi ve gıda sektörlerine nitelikli insan kaynağı ve işletmeler kazandırılmak. Bu hedef doğrultusunda işletme ve bireysel düzeyde vereceğimiz Turizm, Gastronom, Beslenme ve Gıda konulu eğitimlerde, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri çalışacak olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu imza Gaziantep Ticaret Odası ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin bilgi, deneyim ve tecrübelerini birleştirerek sektöre değer katacak bir imza” dedi.

Eğitim takvimi yakında açıklanacak

GAGA bünyesinde verilecek bireylere ve işletmelere yönelik eğitim takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirten Başkan Yıldırım, eğitimler için ön başvuruların alınmaya başlandığını, dileyenlerin GAGA ile iletişime geçerek ön kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Yıldırım, “Profesyonel Pastacılık, Profesyonel Aşçılık, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Temel Barmenlik ve Miksoloji, Profesyonel Servis Personeli, Pidecilik ile Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörlüğü gibi kısa ve uzun dönem eğitim modüllerimizin hazırlığını HKÜ akademisyenlerimizle birlikte tamamlamak üzereyiz. Yanı sıra GAGA eğitmen şeflerimizin hazırladığı ülke mutfaklarına yönelik atölyelerimize de ağustos itibariyle başlamayı hedefliyoruz. Ön kayıtları almaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Kadim gastronomi kültürümüzün dünya ile entegrasyonuna katkı sunacağız”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise işbirliği protokolüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İki güçlü kurumun işbirliği kentimizin kadim gastronomi kültürünün dünya ile entegrasyonu ve sektörün gelişimi için önemli bir adım olacaktır” diyerek işbirliğinin içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı, “Üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü GAGA bünyesindeki akademik eğitimler ile sektöre yönelik kısa dönemli eğitim ve seminerlere ilişkin müfredat ve eğitim modüllerinin hazırlanmasına destek verirken bu işbirliği ile turizm ve gastronomi alanlarında kongre, konferans, seminer, sempozyum ve bilimsel araştırmalar konusunda da iki kurum işbirliği yapacak. Ulusal ve uluslararası projeler geliştirerek sektöre katma değer kazandıracak.”