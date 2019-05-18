İmzalar, karne hediyeleri için atıldı

Protokol kapsamında 265 okulda eğitim gören 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti, 137 ilkokulu, 105 ortaokulu birincisine bisiklet, 60 lise okul birincisine de dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Öğrencilerin yaz tatillerini güvenilir bir ortamda, eğlenceli aktivitelerle geçirmeleri adına her yıl kurumlar arası işbirliği neticesinde yüzbinlerce öğrencinin keyifli bir tatil başlangıcı için zemin hazırlayan Şehitkamil Belediyesi, geleneksel hale getirdiği karne hediyesi uygulamasını bu sene de gerçekleştirilecek. Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında ilçe sınırları içerisindeki faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine çeşitli armağanlar verilecek. 265 okulda eğitim gören 173 bin 38 öğrenciye oyun merkezi ve lunapark bileti verilecekken; 137 ilkokulu, 105 ortaokulu birincisi bisiklet, 60 lise okul birincisi ise dizüstü bilgisayar ile ödüllendirilecek.

Şehitkamil İlçe Kaymakamlığı hizmet binasındaki protokol imza programına Şehitkamil İlçe Kaymakamı Ali Dursun, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan katıldı.

“Sonraki yıllarda da bu uygulamamızı sürdürmeyi arzu ediyoruz”

Protokol imzası sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öğrencilerimizin yaz tatili mutluluğunu taçlandırmak adına imkanlarımız doğrultusunda öğrencilerimize karne hediyesi olarak lunapark ve oyun merkezi biletleri armağan edeceğiz. Bunun yanı sıra Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde yer alan ilkokul ve ortaokul okul birincilerimize bisiklet, lise okul birincilerimize ise dizüstü bilgisayar hediye edeceğiz. Yıl sonu karne hediyesi uygulamamızı gelenekselleştirdik. Allah izin verirse bundan sonraki yıllarda da bu uygulamamızı sürdürmeyi arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimize şimdiden mutlu ve huzurlu bir tatil dönemi diliyorum” diye konuştu.