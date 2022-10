İmzalar, öğretmenler ortaokulu için atıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili M. Metin Kılıçparlar tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Merveşehir Mahallesi'ne Öğretmenler Ortaokulu yapılacak.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında Şehitkamil sınırları içerisinde devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere, bin 500 lira nakdi destek vereceklerini söylemişti. Ancak çok sayıda öğretmen Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu ve kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını talep ettiler. Bu talebi değerlendiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, talebe karşılık okul yapılması kararını aldılar.

Kararın hayata geçirilmesi için hemen çalışma başlatıldı. Gaziantep Valiliği'nde, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Vekili M. Metin Kılıçparlar tarafından protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde, Şehitkamil Belediyesi tarafından Merveşehir Mahallesi sınırları içerisinde Öğretmenler Ortaokulu adıyla okul yapılacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, imza sonrası Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na ‘Teşekkür Plaketi' takdim etti.

“Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”

İmza sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında 100 Hayırsever Kampanyası başlatmıştık. O kampanyamız sona erdi. Şimdi önümüzde 2023 var. 2023 yılında da Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Dolayısıyla da yeni bir kampanya başlattık. Burada da Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 hayırsever arıyoruz. Eğitimde çok sayıda protokol yaptık ve inşallah 2023'ün 29 Ekim'ine kadar da bu 100 hayırseveri bulmuş olacağız. Bu arada eğitim ve öğretim yılının açılış programları yapılırken, okul müdürlerimizle toplandık. Okul müdürlerimizle olan toplantımızda, birçok konu konuşuldu. Konulardan bir tanesi de sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız, öğretmenlerimize kırtasiye desteği vermeyi arzulamış ve önermişti. Sonraki dönemde de hem okul müdürlerimizden hem öğretmenlerimizden hem de sendika temsilcilerimizden herkes teşekkür ettiler. Cumhuriyetimizin 100. yılındaki 100 hayırsever kampanyasına, bu kaynağın aktarılmasının daha uygun olacağını dile getirdiler. Ben de geçtiğimiz haftalarda öğretmenlerimizin, sendikalarımızın, okul müdürlerimizin bu talebini Rıdvan Başkanımıza ilettim. Rıdvan Başkanımız da, “Biz bu kaynağı sonuç itibariyle eğitime harcamaya karar verdik. Öğretmenlerimiz bu anlamda ne istiyorlarsa, ne diyorlarsa, biz oraya aktarırız” dediler ve öğretmenlerimizin adına Şehitkamil Belediyesi, Öğretmenler Ortaokulu olarak bir okulumuzun maliyetini karşılamaya karar verdiler. Ben hem Rıdvan Başkanımıza hem ekibine hem bu kendilerini verilecek desteği Gaziantep'in eğitimine yönlendiren her bir öğretmenimize, her bir okul müdürümüze, her bir sendika temsilcimize teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

“Yıllar boyunca öğretmenlerimizin adını taşıyacak”

İmza sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Valimize, tüm Şehitkamil camiası adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gaziantep'te eğitime vermiş olduğu destek adına hep birlikte şehir adına güzel projelere imza atılıyor. Geçtiğimiz yıl özellikle Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan bu etkinliğin, 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinin ilkinin olması da bizim için hakikaten çok önemli. Ben bu konuda eğitim camiamızın bu hassasiyetini yürekten kutluyorum. Bizim amacımız burada eğitim camiasındaki kardeşlerimize destek verebilmekti. Sağ olsun onlar da bunun bir kalıcı esere dönmesi noktasında almış olduğu bu kararla ve Sayın Valimizin de yol göstermesi neticesinde bugün o protokolü değil, bu protokolü imzalıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah bu 32 derslikli okulumuz, yıllar boyunca öğretmenlerimizin adını taşıyacak, devam edecek. Ben her bir öğretmenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.