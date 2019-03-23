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İnanılmaz kurtuluş

Gaziantep’in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde akşam saatlerinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi, 36 saat sonra kurtarıldı.


Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah tarlasını sürmek için evden ayrılan 44 yaşındaki B.Ö akşam saatlerine evine gelirken traktörü devrildi. Devrilen traktörün altında kalan B.Ö kazadan 36 saat sonra jandarma tarafından bulundu. 112 ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan B.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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