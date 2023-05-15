İnce bağırsağında tümör olan hasta Whipple ameliyatı ile hayata tutundu

Safra yolunun ince bağırsağa açıldığı ( Ampulla Vateri) yerde tümörü olan Osman Bilici, Liv Hospital Gaziantep'te gerçekleştirilen ve 4 saat süren zorlu Whipple ameliyatı ile hayata tutundu.

Sarılık ve safrayolu enfeksiyonu tanısı alan Osman Bilici, tetkik ve tedavi için Liv Hospital Gaziantep'e başvurdu. Burada hastaya Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Cemil Savaş ve Gastroenteroloji Cerrahisi Op. Dr. Ferudun Kaya tarafından detaylı tetkik, tahlil ve muayeneler yapıldı. Tetkikler sonucunda Safra yolunun ince bağırsağa açıldığı ( Ampulla Vateri) yerde tümör tespit edilen Bilici'ye Whipple operasyonu uygulanması karar verildi. Hasta zorlu bir ameliyat sürecinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Safra yolunun ince bağırsağa açıldığı ( Ampulla Vateri) yerde kitle tespit edildi

Hastalarının şikâyetleri ve teşhisi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Muhammet Cemil Savaş, “Hastamız Osman Bilici, farklı bir merkezde sarılık ve safrayolu enfeksiyonu tanısı almıştı. Kendisine hastanemizde yaptığımız tahlil ve ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) sonucunda safra yolunun ince bağırsağa açıldığı ( Ampulla Vateri) yerde tümör tespit ettik" dedi.

Operasyon yaklaşık 4 saat sürdü

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferudun Kaya ise, “Osman Bey'i cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olan ve Türkiye'de sayılı merkezlerde gerçekleştirilen Whipple yöntemi ile ameliyat ettik. Yaklaşık 4 saat süren başarılı bir ameliyat sonrasında hastamız bir hafta sonra sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu ettik” şeklinde konuştu.

Whipple ameliyatı nedir

Whipple ameliyatı hakkında bilgi veren Op. Dr. Ferudun Kaya, “Whipple ameliyatı, cerrahinin en büyük ameliyatlarından biri olarak bilinmektedir. Bu ameliyat için tecrübe ve donanımlı hastane şartları gereklidir. Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının pankreas başına yakın bölümlerinde oluşan tümörleri, bu 3 organ birbirlerine yapışık vaziyette oldukları için ayırmak mümkün olmamaktadır. Bu yüzden bu organlarda meydana gelen tümörlerde o bölgeyi Whipple ameliyatı ile tamamen temizlemek çok daha etkin bir tedavi yöntemidir. Pankreas başı, 12 parmak bağırsağı ve safra yollarının bu bölgeye yakın bölümlerinin tamamen alındığı bu yöntemin adı Whipple operasyonudur'' diye konuştu.