İnci'de bursluluk sınavları sona erdi

Ankara'da kaliteli eğitimin birinci adresi olan İnci Koleji, başarılı İncilere ulaşmak ve eğitimlerinde onlara burs vermek için yaptığı Bursluluk Sınavını tamamladı.

Ankara'da kaliteli eğitimin birinci adresi olan İnci Koleji, başarılı İncilere ulaşmak ve eğitimlerinde onlara burs vermek için yaptığı Bursluluk Sınavını tamamladı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İnci Kolejinden burslu eğitim alma hakkını kazanmak için öğrenciler ter döktüler. Alınan başarılı sonuçlara bakılarak yeni öğrencilerini seçecek olan İnci Koleji, Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı “Sınava girmiş öğrenciler kadar biz de heyecanlıyız. Sonuçları dört gözle bekliyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Yeni İncilerimizi de öğrencilerimizin arasına dahil ederek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu süreçte sınava giren tüm öğrencileri de düşündüklerini belirten Mehmet Postallı, sınava giren bütün öğrencilere yüzde 10 eğitim indirimi hediye edeceklerini söyledi.