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İncir toplamak isterken ağaçtan düştü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meyve bahçesindeki incir ağacına çıkan kişi, ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meyve bahçesindeki incir ağacına çıkan kişi, ağaçtan düşerek ağır yaralandı.



Olay, İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi Tepebaşı mezrasında meydana geldi. İncir toplamak için ağaca çıkan 35 yaşındaki S.K., dengesini kaybederek düştü. S.K., olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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