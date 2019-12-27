ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay'dan SANKO'ya ziyaret

ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu'nu ziyaret etti.

Pınar Abay ve Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Akay'ın SANKO'ya gerçekleştirdiği ziyarette, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu ve Finans Direktörü Mustafa Günbulut da hazır bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı Pınar Abay ve Ayşegül Akay'a teşekkür eden SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Adil Sani Konukoğlu, 1 Ocak 2020 itibariyle ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlayacak Abay'a başarı temennilerini iletti.

Pınar Abay ise misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı Konukoğlu ve SANKO Ailesine teşekkür etti.

Avrupa Merkez Bankası tarafından ataması onaylanan Abay'ın 1 Ocak 2020 itibariyle ING Grubu'na Global İcra Kurulu Üyesi görevine başlayacağı ve Global İcra Kurulu'nda Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'dan sorumlu olacağı belirtildi.