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ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Darüşşafaka: 71

ING Basketbol Süper Ligi’nin 11.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka'ya 71-69 mağlup oldu.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Sinem Tetik


Gaziantep Basketbol: Jamar Gulley 20, Alpha Kaba 5, QJ Peterson 25, Ryan Luther 9, İsmail Cem Ulusoy 8, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın, Alp Karahan


Başantrenör: Tutku Açık


Darüşşafaka: Nathan Boothe 13, Troy Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 11, Wayne Cullough 11, Ragıp Berke Atar 7, Gabriel Olaseni 8, Sinan Güler 7, Isaiah Pineiro 2, Can Maxim Mutaf 2, Selim Şav, Görkem Doğan


Başantrenör: Selçuk Ernak


1. Periyot: 19-15 (Gaziantep Basketbol lehine)


Devre: 34-35 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 53-49 (Gaziantep Basketbol lehine)

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