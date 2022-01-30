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ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş: 77

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-77 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Gaziantep Basketbol, puanını 32'ye yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.



Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hakimoğlu, Murat Ciner


Gaziantep Basketbol: OJ Petersonx 23, Jamar Gulleyx 19, Milton Doyle 15, Alpha Kaba 10, Erik Robinson 7, Orhan Haciyeva 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan


Başantrenör: Tutku Açık


Beşiktaş: Rondae Jeffersonx 25, Kenan Sipahix 17, Egehan Arna 15, Ercan Osmani 9, Josh Alexander Reaves 6, Dedric Lawson 5, Mehmet Yağmur, Trevon Bluiett, Furkan Haltalı, Yağız Aksu, Alihan Demir


Başatrenör: Ahmet Kandemir


1. Periyot: 23-20 (Gaziantep Basketbol lehine


Devre: 39-34 (Gaziantep Basketbol lehine)


3. Periyot: 54-55 (Beşiktaş lehine)

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