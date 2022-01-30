ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 82 - Beşiktaş: 77

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Beşiktaş'ı 82-77 mağlup etti. Bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini alan Gaziantep Basketbol, puanını 32'ye yükselterek üçüncü sıraya yükseldi.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Aytuğ Ekti, Orhan Çağrı Hakimoğlu, Murat Ciner

Gaziantep Basketbol: OJ Petersonx 23, Jamar Gulleyx 19, Milton Doyle 15, Alpha Kaba 10, Erik Robinson 7, Orhan Haciyeva 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Leon Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan

Başantrenör: Tutku Açık

Beşiktaş: Rondae Jeffersonx 25, Kenan Sipahix 17, Egehan Arna 15, Ercan Osmani 9, Josh Alexander Reaves 6, Dedric Lawson 5, Mehmet Yağmur, Trevon Bluiett, Furkan Haltalı, Yağız Aksu, Alihan Demir

Başatrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 23-20 (Gaziantep Basketbol lehine

Devre: 39-34 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 54-55 (Beşiktaş lehine)