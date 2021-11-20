ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 83 - T. Telekom: 72

ING Basketbol Süper Ligi’nin 9.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği T. Telekom'u 83-72 yendi. Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligde 9. maçında 6. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Tolga Edis
Gaziantep Basketbol: Jamar Gulley 17, Milton Doyle 14, Alpha Kaba 13, QJ Peterson 12, Ryan Luther 7, Orhan Haciyeva 9, İsmail Cem Ulusoy 4, Leo, Harun Apaydın 4, Dusan Cantekin 3, Alp Karahan
Başantrenör: Tutku Açık
T. Telekom: Anthony Clemmonsx 21, Berk Demir 13, Octavius Ellis 13, Aaron Harrison 10, JaJuan Johnson 5, Alex Perez 5, Can Uğur Öğüt 3, Samet Geyik 2, Dorukhan Engindeniz
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 23-20 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 38-35 (Gaziantep Basketbol lehine)
3. Periyot: 62-52 (Gaziantep Basketbol lehine)