ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 - Aliağa Petkim: 85

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 89-85 mağlup etti. Bu sonuçla Play-off yolunda çok önemli bir avantaj elde eden ve ligde 18. galibiyetini alarak puanını 45'e yükselten Gaziantep Basketbol, lig tarihinde en çok galibiyet aldığı sezon rekorunu kırdı.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Ryan Shanahan Luther 7, Jarmar Gulleyx 31, QJ Pettersonx 18, Erik McCreex 19, İsmail Cem Ulusoy 2, Dusan Cantekin, Milton Doyle 12, Orhan Haciyeva

Başatrenör: Tutku Açık

Aliağa Petkim: Josh Perkins 6, Peyton Aldridge 9, Malcolm Thomasx 17, Sean Armandx 18, Sinan Sağlam 5, Hakan Sayılı 9, Marcus Denmon 13, Nusret Yıldırım, Erol Can Çinko 1, Doğukan Şanlı 7

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 22-28 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 51-47 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 71-62 (Gaziantep Basketbol lehine)