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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Gaziantep Basketbol: 82 - Darüşşafaka: 85

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında konuk ettiği Darüşşafaka’ya 85-82 mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 85-82 mağlup oldu. Darüşşafaka, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi seride 1-0 öne geçti.




Salon: Karataş Şahinbey


Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Alper Özgök


Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Jarmar Gulleyx 27, Alpha Kabax 16, QJ Petterson 10, Ryan Shanahan Luther 5, Orhan Haciyeva 8, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin 2, Milton Doyle 7


Başantrenör: Tutku Açık


Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlux 16, Troy Caupainx 21, Nathan Boothe 9, Gabriel Olaseni 15, Isaiah Pineiro 8, Wayne Cullough 12, Sinan Güler 4, Ragıp Berke Atar, Selim Şav, Can Maxim Mutaf


Başantrenör: Selçuk Ernak


1.Periyot: 21-22 (Darüşşafaka lehine)


Devre: 38-39 (Darüşşafaka lehine)


3. Periyot: 58-63 (Darüşşafaka lehine)


5. Faul: Wayne Cullough

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