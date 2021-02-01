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İngiliz anahtar takımını çalan hırsız tutuklandı

Gaziantep’te park halindeki bir kamyondan İngiliz anahtar takımını çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te park halindeki bir kamyondan İngiliz anahtar takımını çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetten İngiliz anahtar takımının bulunduğu çanta çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonetin ön kapılarını açarak içerideki çantayı alan şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayın hemen ardından çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından şahsın eşkalini ve kimliğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla A.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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