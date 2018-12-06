İngiliz Büyükelçi'den Türkiye'ye terörle mücadele övgüsü

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin gerek Suriyeli göçmenlere verdiği destek, gerekse uluslararası terörle mücadele konusunda takdire şayan bir çaba sarf ettiğini belirtti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından Mavera ve Kongre Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Birleşik Krallık-Türkiye İkili İlişkileri ve Göç Meselesi” konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, İngiltere ve Türkiye'nin pek çok ortak noktası bulunduğunu, en önemli ortak özelliğin de çözümcülük olduğunu dile getirdi. İki ülkenin de uluslararası arenada önemli bir ağırlığının olduğunu ifade eden, hem Türkiye, hem de İngiltere'nin uluslararası ticaret yapan, NATO müttefiki, G20 üyesi ülkeler olduğunu belirten Büyükelçi Chilcott, “Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman çok önemli. Ama bugün her zaman olduğundan daha hayati bir öneme sahip. Ortaklığımız, ülkelerimizin hem daha emniyetli hem de daha refah ülkeler olmasını sağlıyor. Birleşik Krallık ve Türkiye olarak, terör, çatışma ve düzensiz göç gibi ortak tehditlerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

“Türkiye, terörle mücadelede ön cephede”

İki ülke arasında, ticaret ve savunma iş birliği gibi konularda da ortak çalışmaların yapıldığını kaydeden Chilcott, "Türkiye, terörle mücadelede ön cephede ve DEAŞ'a karşı yürütülen uluslararası mücadeleye paha biçilmez bir katkı sağlıyor. Ülkelerimizin karşı karşıya olduğu bu tedirginliği ortadan kaldırabilmek için Türkiye ile yakın bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye için önemli bir tehdit olan PKK, Birleşik Krallık'ta terör örgütü olarak yasaklanmış bir örgüttür. Birleşik Krallık, PKK ağlarının deşifre edilip engellenmesini sağlıyor. Biz PKK terörünü kınıyoruz" dedi.

"Suriye hassasiyetiniz alkışlık"

Türkiye ile İngiltere arasında çok eskiye dayanan ticari ilişkiler bulunduğuna işaret eden Chilcott, iki ülke arasında savunma sanayinde de daha önce benzeri görülmemiş teknoloji paylaşımının gerçekleştirildiğini vurguladı. Chilcott, Suriye'deki iç savaşın Türkiye'yi çok zorlu sınamalarla karşı karşıya getirdiğini ifade ederek, “Türkiye, hükümetinin halkıyla beraber Suriyeli sığınmacılara sağladığı katkı kesinlikle inkar edilemez. Biz de bu konuda Türkiye'ye destek olmaya devam edeceğiz. Bu arada Gaziantep Üniversitesi'nin de öğrenim çağındaki Suriyeli gençlere sahip çıkıp kapılarını açtığını öğrendim. Hem Türkiye, hem de Gaziantep Üniversitesinin bu hassasiyeti gerçekten alkışlık” diye konuştu.

“Göç Konusunda Tecrübelirimizi Paylaşırız”

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise konuşmasında, üniversite olarak göç konusunda önemli tecrübeler edindiklerini ve bu konudaki deneyimlerini dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi. Gaziantep Üniversitesinin çok büyük ve uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, "Suriyeli öğrencilerimiz dahil olmak üzere onları entegre etmek ve eğitim alanında onları desteklemek açısından en büyük riski alan ve elin taşın altına koyan üniversite biziz. Bununla iftihar ediyoruz. Eğitilmiş her birey toplum açısından kazanılmış bireylerdir. Gaziantep açısından baktığımızda 480 bin Suriyeliyi burada misafir ederken herhangi bir asayiş olayı olmaması ve eğitimlerine büyük katkı sağladığımız için mutluyuz. Londra, Paris, Tokyo ya da dünyanın başka hangi şehrine bu kadar Suriyeli misafiri koyarsanız kaotik bir durum olur ama Türkiye'nin bir devlet oluşu ve misafirperverliği burada ortaya çıkıyor. Türkiye'nin güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir. Türkiye'nin teknolojik gelişmişliği aynı zamanda Avrupa'nın da pazar payı anlamına geliyor” dedi.

GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Nuri Gültekin de konuşmasında göç ve mülteciliğin sadece sorun olarak değil, imkân, zenginleşme, olgunlaşma, gelişme ve karşılıklı değişmenin de fırsatı olarak ele alınmasının gerekliliğine işaret ederek, bu konuda GAÜN Göç Enstitüsünün önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından panele geçildi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün moderatörlüğünü yaptığı panelde, Büyükelçi Chilcott, öğrencilerin çeşitli konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı. Büyükelçi'nin açılış konuşmasını Türkçe yapması da salondan alkış aldı. Rektör Gür, Büyükelçi Chilcott'a, GAÜN tarafından hazırlanan Halep'te Adım Adım Adım Osmanlı'nın İzinde ve Gaziantep'teki Suriyeliler kitaplarını hediye etti.