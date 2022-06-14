İngilizce münazara yarışmasının finali yapıldı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası İngilizce Münazara Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın kazananı Gaziantep Anadolu Lisesi olurken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilk kez düzenlenen yarışmanın finali Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Final yarışmasına; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Ateş, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

10 lisenin katılım sağladığı yarışmanın finalinde Gaziantep Anadolu Lisesi ile Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi yarıştı. Yarışmanın kazananı ise Gaziantep Anadolu Lisesi oldu.

Yarışmada birinci olan gruptaki her bir öğrenci için tablet, ikinci olan gruptaki her bir öğrenci için bisiklet armağan edildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilere kupa bardak ve satranç takımı armağan edildi.

''Kişisel gelişimde çok büyük etkisi olacak''

Finalin ardından konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle bu münazara yarışmalarının bu noktaya gelmesinde fikir babası olan Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Onun teklifi neticesinde bu işi başlattık. Bilgi yarışmalarını başlattık, onlar devam ediyor, münazara yarışmalarını da bundan sonra geleneksel hale getireceğiz ki bu tür etkinlikler yarın kişisel gelişimde de çok büyük etki sağlayacak. Emek veren hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçen tüm katılımcılara, hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

''İlçemizde ilk defa münazara yarışması düzenlendi''

Final yarışmasından sonra değerlendirmede bulunan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, “Bugün ilçemizde ilk defa İngilizce münazara yarışması düzenlendi. Ben bu yarışmaya katılan tüm okullarımızı, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Özellikle yabancı dil olan sınıflarımızın ilgi duyması bizi fevkalade sevindirdi. Bu bir ilk oldu ama inşallah gelecek yıllarda da bunun planlamasını yapacağız. Yarışmadaki amacımız şuydu; bizim İngilizce eğitimi konusundaki öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini amaçlamıştık. Yarışmada da gördük ki öğrencilerimiz hakikaten kendilerini en iyi şekilde ifade edebiliyorlar. İngilizce dilini akıcı bir şekilde konuşmaya başlamışlar. Bu da bizim İngilizce dil eğitiminde geldiğimiz seviyeyi gösteriyor. Bunu bütün okullarımızda geliştirmeyi hedefliyoruz. Ben bu yarışmaya ev sahipliği yapan Fadıloğlu İmam Hatip Ortaokul Müdürümüze, okul yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yarışmada dereceye giren okullarımızı ve öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuştu.