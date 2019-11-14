İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary GSO'yu ziyaret etti

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary, Ticaret Ateşesi David Machin, Brexit Politika Yetkilisi Richard Cox ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen Paul Creary, Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi, yatırım fırsatları ve Brexit Süreci hakkında bilgiler verdi. Gaziantep'in üretim ve yatırım şehri olduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, İngiltere'nin ülkemizin çok önemli bir ticaret ortağı ve dünyanın altıncı büyük ekonomisi olduğunu söyledi. Adnan Ünverdi, İngiltere'nin Türkiye'nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden biri olma özelliğini koruduğunu belirterek, “Türkiye'nin İngiltere'ye 2001 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatı 2018 yılı itibarı ile 18,6 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında ülkeye ihracatta yüzde 15,7, ülkeden ithalatta ise yüzde 13,7 artış söz konusudur” dedi. İngiltere ile mevcut ticari ilişkileri arttırmak istediklerini kaydeden Ünverdi, “Gaziantep 180 ülkeye ihracat yapan bir şehir ve İngiltere bu ülkeler arasında 5. sırada yer alıyor. Birçok kalemde üretim yapıyoruz ve İngiltere'ye daha fazla ihracat yapabiliriz. Bu noktada ikili ticari ilişkileri yapılacak işbirlikleri daha da geliştirmek istiyoruz. Ziyaretleriniz ve verdiğiniz bilgilerden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İngiltere'ye ihracat yapan bölgeleri Brexit süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary de, “İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmalı ayrılma görüşmeleri devam ediyor. Ziyaretlerimizde İngiltere ile ihracat ve ithalat yapan firmalarımızla bir araya gelerek değerlendirmeler yapıyor, onların sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Ev sahipliğiniz için teşekkür ediyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cevdet Akınal, Ferhan Sağım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Melike Yüksel, Hakan Aslansoy, Ercan Sayın, Metin Erturhan, Başar Küçükparmak ve Mustafa Özmermer'in de hazır bulunduğu ziyaret sonunda GSO Yönetim Kurulu başkanı Adnan Ünverdi, İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary'e kahve takımı hediye etti.