İngiltere Büyükelçiliğinden GTB'ye ziyaret

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi ve yatırım fırsatlarının ele alındığı ziyarette, Brexit sonrası iki ülke arasındaki ticari ilişkiler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında son 10 yılda ticaret hacminin önemli bir gelişme ivmesi yakaladığını ifade etti. Akıncı, gelişen ticaret hacminin İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrası da artarak devam etmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

Gaziantep ekonomisi ve GTB'nin projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, Gaziantep'in Türkiye'nin ihracatta lokomotif şehirlerinin başında geldiğini ifade etti.

Gaziantep'in 2018 yılında toplam 6 milyar 939 milyon dolar ihracatla yıllık bazda tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurgulayan Akıncı, kentten 2019 yılının ilk 6 aylık diliminde ise 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Akıncı, konuşmasında ayrıca GTB'nin Et Borsası ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk projeleri hakkında da bilgiler verdi.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise Gaziantep'in tarıma dayalı sanayide Türkiye'nin başkenti konumunda olduğunu kaydetti. Türkiye makarna üretiminin yüzde 80'ninin Gaziantep'te gerçekleştirildiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, “Makarna üretiminin yanı sıra un üretiminde de lider konumdayız. Antepfıstığı, Gaziantep başta olmak üzere ülkemizde 27 ilde üretilmekte ama toplam rekoltenin yüzde 98'ine yakın bir bölümü Gaziantep'te işlenmekte ve buradan ticari pazarlara sürülmekte. Pamukta yine lider konumdayız kısacası tarım ürünleri üretiminde Türkiye'de ve Ortadoğu'da söz sahibiyiz. Şehrimizin tarımsal ürünler için topraklarının sınırlı olmasından dolayı yaptığımız ihracatın ham maddesini önce işleyip sonra ihracat yapıyoruz” dedi.

GTB'nin üyeleri arasında İngiltere'ye ihracat yapan çok sayıda firma olduğuna dikkat çeken Tiryakoğlu, Brexit sonrası ticari ilişkilerde bir kesinti olmadan ticaret hacminin kararlılıkla artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İngiltere Büyükelçiliği Brexit Bölüm Başkanı Paul Creary de konuşmasında Türkiye ve Gaziantep'in İngiltere için önemli bir ticari partner olduğuna işaret etti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile anlaşmalı ayrılma görüşmelerinin sürdüğünü ve ülkeye ihracat yapan sektör temsilcilerini süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Creary, açıklamalarını şöyle sürdürdü, “Gaziantep şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz bölge ziyaretlerimizden üçüncüsü oldu. Bölge ziyaretlerimizde İngiltere ile ihracat ve ithalat yapan firmalarımızla bir araya gelip onlardan beklentileri ve görüşleri hakkında bilgiler alıp, Brexit'le ilgili bilgiler aktarıyoruz. Gaziantep özellikle ticaret konusunda çok önemli bir şehir. Burada beklentileri öğrenmek bizim için çok önemli“.

İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi David Machin ise konuşmasında Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin 2018 yılı itibari ile yaklaşık 17 milyar pound seviyesine ulaştığına işaret eden Machin, gerçekleştirilen karşılıklı ticarette Birleşik Krallığın Türkiye'ye 6 milyar pound ihracat yaptığını bunun karşılığında Türkiye'nin ise 10,9 milyar poundluk bir ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi bir durumda olduğunu belirten Machin, ‘Amacımız AB ile bir anlaşma ile ayrılmak ve buna paralel olarak mevcut yakın ticari ilişkilerimizi serbest ticaret anlaşması ile pekiştirmek. Birleşik Krallık, Türkiye'ye doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında ilk sıralarda gelmekte” diye konuştu.