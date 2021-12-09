İngiltere'de yaşayan hasta Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Dr. İbrahim Rızvanoğlu, İngiltere'de yaşayan Essam Al Kaabi'ye “Kalça Protezi” ameliyatı yaparak sağlığına kavuşturdu.

Dr. İbrahim Rızvanoğlu, sağ kalçasına Total Kalça Artroplastisi ameliyatı yaptığı 65 yaşındaki hastanın eski sağlığına kavuşmasını sağladı. Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu yaptığı açıklamada konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Hastanemize gelen 65 yaşındaki Essam Al Kaabi adlı hastamızın, sağ kalçasında ileri derecede hareket kısıtlılığı ve ağrı şikayetleri vardı. Günlük ihtiyaçlarını gidermede, oturup kalkmakta ve yürümekte son derece zorlanıyordu. NCR Internatıonal Hospıtal Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurduğunda artık şikayetlerinin azalmadığını ve günlük hareketlerini yapamadığını gördük. Hastayı muayene ettiğimizde sağ kalçada eklem hareketlerinin son derece ağrılı ve kısıtlı olduğunu gördük. Daha sonra radyolojik değerlendirmelerimizde de hastamızın sağ kalça ekleminde ileri derecede çürümeler olduğunu ve kalça eklem yüzeylerinin tamamen bozulduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Total Kalça Artroplastisi yani Kalça Protezi ameliyatını uyguladık” dedi.

“Tüm hastane personeline canı gönülden teşekkür ediyorum”

Ameliyat olan 65 yaşındaki hasta Essam Al Kaabi ise ameliyatı yapan NCR International Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu ve hastane personeline teşekkür ederek, “Gayet memnunum ve şu an için sağlıklı bir şekilde yürümekteyim. Hocam başta olmak üzere tüm hastane personeline canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.