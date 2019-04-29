İngiltere'den Gaziantep'e geldi bir ayda 20 kilo verdi

İngiltere'de yaşayan ve çocukluğundan itibaren yaşadığı obezite sorunu sebebiyle 200 kiloya kadar çıkan 35 yaşındaki Ali Çelik, Gaziantep'teki Özel Hatem hastanesinde uygulanan tüp mide ameliyatı ile bir ayda 20 kilo verdi.

İngiltere'de ikamet eden Ali Çelik, fazla kiloları yüzünden artık çalışamaz hale gelince çareyi obezite ameliyatında buldu. Birçok araştırmada bulunan Ali Çelik, bu ameliyatın Gaziantep'te başarılı bir şekilde yapıldığı bilgisine ulaşınca Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Hatem Obezite ve Diyabet Cerrahisi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin sonucunda Ali Çelik için tüp mide ameliyatı yapılmasına karar verildi. Op.Dr. Emin Yılmaz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak şifa ile ülkesine döndü. Ameliyat öncesinde zor yaşam standartlarında hayatını sürdürmek zorunda kaldığını ancak artık hayatının düzene girdiğini ve yaşam kalitesinin artırdığını ifade eden Çelik, “Merdiven çıkarken artık dizlerim beni taşımıyordu, canım yanıyordu. Bu durum bende dayanılmaz bir hal alınca obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti. Kısa sürede ayağa kalkıp yürüyebildim. Bir ayda 20 kilo verdim. Verdiğim kilolarla hayata bakışım değişti. Hayatım tamamen düzene girdi. Bu, sadece ameliyat olup da zayıflamak değilmiş, onu gördüm. Şimdi daha huzurluyum, kendime yeni bir sayfa açtım. Ameliyatımı başarıyla gerçekleştiren doktorum Emin beyefendiye ve Hatem Hastanesi çalışanlarına minnettarım” dedi.

Tüp mide ameliyatının gayet başarılı geçtiğini ifade eden Op. Dr. Yılmaz ise, “Vücut kitle indeksi 65 olan hastanın bariatrik cerrahi işlemi laparoskopik olarak uygulandı. Bu ameliyat kapalı teknikle gerçekleştirdiğimiz bir ameliyattır. Hastamız ameliyat sonrası 2 gün içinde ağrısız, sızısız ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Hastamızda 1 ayda sağlıklı bir şekilde 20 kilo kaybı verdi. Böylece hastamız daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürecektir” diye konuştu.