İngiltere'den geldi Hatem Hastanesi'nde diyabet cerrahisi ile şeker hastalığından kurtuldu

İngiltere'de yaşayan 53 yaşındaki diyabet hastası Meryem Uysal Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından gerçekleştirilen kapalı yöntem, şeker (diyabet) ameliyatı sonrasında şeker hastalığından kurtuldu.

10 yıldır şeker ilaçları kullanarak hastalığını kontrol etmeye çalışan ve İngiltere'de yaşayan Meryem Uysal, şeker hastalığına aradığı çare Gaziantep Özel Hatem Hastanesinde buldu. Kardeşinin daha önce Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a obezite ameliyatı olduğunu ve çok memnun kaldığı söyleyen Uysal, Gaziantep'e gelerek Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından, şeker ameliyatı yapılmasına karar verildi. Op. Dr. Emin Yılmaz tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşen ameliyat sonrasında Meryem Uysal sağlığına kavuşarak İngiltere'ye döndü.

“ Hastamız şeker ilaçlarını bıraktı ”

Tip 2 diyabet hastalığının çözümünün olduğunu ifade eden Op. Dr. Emin Yılmaz, “Meryem hanım tip 2 diyabet hastası. Bize başvurduğunda metabolik cerrahi için bütün şartları, tahlilleri, koşulları uygundu. Tetkik ve taramaların akabinde hazırlıklarımızı yapıp hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatımızı kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Başarılı geçti, hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Ameliyat sonrası hastamızın bugün 15'inci günü. Meryem Hanım gayet sağlıklı. Yavaş yavaş şeker değerleri de normale döndü. Hastamız şeker ilaçlarını bıraktı. Her şey yolunda” dedi.

“ Şeker ilaçlarımı da kullanmama gerek kalmadı”

Şeker hastalığından kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade eden Meryem Uysal, “Şeker hastasıyım ve şekerim yüksek seyrediyordu. Şeker hastalığıma çare arıyordum. Kardeşimin tavsiyesi ve yapmış olduğum araştırmalar neticesinde Dr. Emin Yılmaz Bey'in şeker ameliyatı konusunda çok başarılı olduğu bilgisinde ulaşınca İngiltere'den Gaziantep'e geldim. Emin hocamla tanıştım. Şeker ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatım başarılı geçti. İnsüline başlamam gerekiyordu, bu sayede insüline başlamadım. Şeker ilaçlarımı da kullanmama gerek kalmadı. Ameliyatımı başarılı bir şeklide gerçekleştiren Dr. Emin Bey başta olmak üzere, ilgilerini eksik etmeyen, kendimi evdeymişim gibi hissetmemi sağlayan Özel Hatem Hastanesi çalışanlarına teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.