İnme ve omurilik felcinde rehabilitasyon ile hastanın aktif yaşama geri döndürülmesi hedefleniyor

Tuğba Kalli, inme ve omurilik felci geçirenler üzerinde doğru rehabilitasyon programının belirlenmesiyle hastanın aktif yaşamına geri dönmesini hedeflediklerini söyledi.

Tuğba Kalli, inme ve omurilik felci rehabilitasyonu üzerine açıklama yaptı. İnsan vücudunda felce neden olan iki hastalık grubu olduğunu belirten Tuğba Kalli, “Bunlar inme olarak bildiğimiz SVO yani hemipleji ile omurilik yaralanmalarına bağlı görülen parapleji veya tetraplejidir” dedi. İnmenin beyin hasarına bağlı olarak bir taraf kol ve bacağı tutan felç tipi olduğunu, omurilik felcinin de sıklıkla travma sonucu gelişen omurilik hasarına bağlı felç tipi olduğunu kaydeden Kalli, felç geçiren hastalar üzerinde doğru rehabilitasyon programının belirlenmesiyle hastanın aktif yaşamına geri dönmesini hedeflediklerini söyledi. Kalli, inme ve omurilik felci üzerine şu açıklamaları yaptı:

“Beyindeki hasarın yerine ve büyüklüğüne göre denge, görme, konuşma, algı, kişilik yapısı ve duygulanım bozuklukları da gelişebilir. Güç kaybı, kas sertliği, uyuşma ve his kaybı çoğunlukla görülür. Konuşma yetisinin kaybı, zaman ve yer kavramlarının algılanmasında bozukluk, hafıza kaybı ve kişileri tanıyamama da ortaya çıkabilecek belirtilerden bazılarıdır. Omurilik felci ise sıklıkla travma sonucu gelişen omurilik hasarına bağlı olarak yaralanma seviyesi altında kalan tüm bölgeleri etkiler. Sırt ve bel seviyesindeki yaralanmalar daha çok bacaklarda, boyun seviyesi yaralanmalar ise kollar, gövde ve bacaklarda güç, his ve fonksiyon kaybı yapar. Omurilik hasarının kısmi veya tam olmasına bağlı olarak belirtiler farklılık gösterir. İdrar ve barsak problemleri belirtilere sıklıkla eşlik eder.”

İnme ve omurilik felci geçiren hastalara kişiye özel rehabilitasyon programı belirlediklerini ifade eden Kalli, “Fizik tedavi ve rehabilitasyonda hasar ve fonksiyon kaybının derecesi fark etmeksizin kişinin aktif yaşama geri dönmesi hedeflenir. Kişiye özel rehabilitasyon programı belirlenir. Kas gücünün ve eklem hareket genişliğinin arttırılması, denge koordinasyon ve ince beceri egzersizleri programın bir parçasıdır. Konuşma terapisi, el beceri egzersizleri, yürüme paterni eğitimi, mesane ve barsak rehabilitasyonu, algı ve hafıza çalışmaları fonksiyon kaybının tipine göre programa eklenir. Rehabilitasyon boyunca sadece kayıp olan bölgeye değil, tüm vücut fonksiyonu üzerine çalışılır. Farklı aşamalarda çeşitli yardımcı cihazlardan faydalanılabilir. Sonuç iyileşme oranında en az hasarın derecesi kadar önemli olan diğer faktör erken dönemden itibaren yeterli bir rehabilitasyon programının uygulanmış olmasıdır” diye konuştu.