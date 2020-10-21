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İnşaat asansöründen düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’te çalıştığı inşaattın asansöründen düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te çalıştığı inşaattın asansöründen düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Nizip ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta sıvacı olarak çalışan yabancı uyruklu Velid El Eşkar (25) isimli genç sıva yapmamak için demir asansöre bindi. Sıva ustası asansörü tutan halatlardan birinin kopması üzerine dengesini kaybederek aşağı düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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