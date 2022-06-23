İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnşaat malzemesi çalan şahıs bekçilerden kaçamadı

Gaziantep’te bir inşaattan malzeme çalan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalınan malzemelerle beraber yakalandı.

Gaziantep'te bir inşaattan malzeme çalan şahıs çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çalınan malzemelerle beraber yakalandı.


Gaziantep Güneş Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şüpheli Y.A.'nın yanında bulunan el arabasında arama yapan bekçiler, inşaat malzemelerinin çalıntı olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yasal işlem başlatılan Y.A.'nın 20 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.