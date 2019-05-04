-İnşaat Mühendislerinden Çimko Çimento'ya teknik gezi

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Kalite, SANKO Holding'in diğer sektörlerdeki her işinde olduğu gibi, çimentoda da önceliğimizdir” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, inşaat mühendisleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği akademisyenleri ve öğrencilerden oluşan heyet, SANKO Holding'in çimento sektöründeki yatırımı Çimko Çimento ve Beton Sanayi'nin Narlı Çimento Fabrikası ve Gaziantep beton santraline teknik gezi düzenledi. Heyeti tesislerde karşılayan Konukoğlu, SANKO olarak bugüne kadar yaptıkları işlerde kaliteyi ön planda tuttuklarını söyledi.

Babası merhum Sani Konukoğlu'nun “İşi müşteri öğretir” dediğini anımsatan Konukoğlu, “Her zaman daha iyisini yapmamız ve sizlerin de daha iyi işler ortaya çıkarmanız için görüşlerinizi bize bildirmenizi isteriz. Gece gündüz bize ulaşmanızdan memnun oluruz. Çünkü biz çözüm odaklıyız” dedi. Konukoğlu, “Yaptığınız bina ne sizin ne müteahhidin ne bizim ne de oturanın. Hepimizin binası. Elbirliği ile en iyisini yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ise 2 bin 200'ü aşan üye sayısı ile Gaziantep'in en büyük meslek odalarından birisi haline geldiklerine dikkat çekti. “Çimento bizim ana kalemiz. Üniversitelerden mezun oluyoruz. Ne çimentoyu biliyoruz ne dokunabiliyoruz” diyen Çeliktürk, İMO Şube Yönetim Kurulu Üyesi olduktan sonra Çimko'ya geldiklerinde ilk kez çimento üretimini gördüğüne vurgu yaptı.

Ş. Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu da çimento ve hazır beton sektöründe 25 yıla yakın süredir müşteri odaklı çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Teknik gezi kapsamında katılımcılara çimento ve hazır betona ilişkin sunumlar ve saha gezisi düzenleneceğini anlatan Mirzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizlerin tecrübelerinin bizler için çok değerli olduğunu belirtmek isterim. Çimko olarak 1995 yılında çıktığımız yolculukta sürekli büyüyerek sizlere daha yakın oluyoruz. İki entegre fabrika, iki paketleme tesisi ve 20 hazır beton tesisiyle sizlere ürün ve hizmet sunuyoruz.Sizlerin projelendirdiği, hayat verdiğiniz yapılara sunduğumuz ürün ve hizmetleri saha ziyaretimizde tanıtacağız. Ürünlerimiz ve kalite politikalarımız ile İlgili sizleri sıkmadan teknik bilgilendirmeler yapacağız. Birlikte büyüyen bir aile olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu tekrarlamak istiyorum”

Çimko Hazır Beton Teknik Operasyonlar Direktörü Mustafa Demirci ise “Çimento, agrega, su ve gerektiğinde kimyasal ve mineral katkıların uygun oranlarda, homojen olarak karıştırılmasıyla oluşturulan, başlangıçta plastik kıvamda olup şekil verilebilen, zamanla çimentonun hidratasyonu ile katılaşıp sertleşerek mukavemet kazanan kompozit bir yapı malzemesi” olarak tanımladı. Günümüzde özellikle kimyasal ve mineral katkıların betonda kullanılması ile yüksek dayanımlı betonlar üretildiğine işaret eden Demirci, “Bu teknik ve ekonomik üstünlükleri sayesinde, beton geçmişte olduğu gibi gelecek yıllarda da inşaat sektöründe en çok tercih edilen vazgeçilemez bir yapı malzemesi olma özelliğini sürdürecektir. İyi beton, maruz kaldığı yüklere ve çevre etkilerine karşı hizmet ömrü boyunca, fiziksel ve kimyasal bütünlüğünü koruyabilen, dayanımı yüksek, geçirimsiz betondur. Betonda kalitenin ölçüsü, sadece basınç dayanımına göre değil, betonun ekonomik ömrü boyunca maruz kaldığı çevre etkilerine ve yüklere karşı dayanıklılığıdır” dedi.

Çimko Hazır Beton Akdeniz Bölge Müdürü İrfan Coşkun ise çimento ve hazır beton maliyet artışlarının konut tipi bina maliyetlerine etkisi konusunda sunum yaptı. Coşkun, günümüzde barınma ihtiyacının sonucu olarak ortaya çıkan inşaat sektörünün, günümüz koşullarında ekonominin dinamolarından biri haline geldiğini ve hazır betonun gelişmiş ülkelerde vazgeçilmez bir yapı malzemesi olduğunu kaydetti.

Kırsal kesimde ve kötü bir zemin üzerinde birinci derece deprem bölgesinde inşa edilecek yüksek katlı bir binada beton kullanımındaki yüzde 50'lik artışın yapı toplam maliyetini yüzde 5,8 artıracağının altını çizen Coşkun, “Kentsel ve deprem bölgesi olmayan sağlam bir zemin üzerinde inşa edilecek düşük katlı bir yapıda bu rakam sadece yüzde 1,9 olabilecektir. Öte yandan çimentonun hazır betondaki maliyeti göz önüne alınarak yapılan hesaplara göre, çimento fiyatındaki olası yüzde 50'lik bir artışın aynı binaların maliyetine etkisi yüzde 4,8 ile yüzde 1,7 arasında olabilecektir” şeklinde konuştu.

Çimko Çimento Teknik Direktörü Fatih Aktaş ise Çimko Çimento Narlı Fabrikasının bir SANKO Holding kuruluşu olduğunu hatırlattı. 1 Temmuz 2006 tarihinde temeli atılan ve 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan tesisin, 31 Aralık 2007'de üretime başladığını bildiren Aktaş, “Tesisimiz tam otomasyonlu olup tüm süreçler merkezi kumanda odasından kontrol ediliyor. Ayrıca operasyonel mükemmellik adına sürekli teknolojik yatırımlar yaparak, çalışanlarımıza yatırım ve eğitim sağlayarak sürdürülebilir çalışma koşulları sağlıyoruz” diye konuştu.

Program sonrası heyete tesis gezdirilerek ham maddenin ocaktan çıkarılıp satış aşamasına kadar fabrika içerisindeki süreçleri anlatıldı. Konuklara armağan sunumunun ardından, İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk Çimko Çimento Genel Müdürü Cenker Mirzaoğlu'na plaket takdim etti.

Narlı Çimento gezisinin ardından Gaziantep OSB'deki Hazır Beton tesisinde ziyaretçilere hazır beton üretim süreçleri anlatıldı.